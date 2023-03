Continúa saliendo información sobre el caso de los 5 jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A casi un mes de esta agresión directa en la que está involucrada la Sedena, la CNDH publicó un informe en el que señala que los muchachos no traían armas y que no dispararon contra los soldados.

Previo al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el subsecretario de DH, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas ya había declarado que los 5 jóvenes fueron ejecutados.

Foto: Cuartoscuro.

Y que no. Que esta agresión directa, que resultó en una masacre, no sucedió en un enfrentamiento entre soldados y los jóvenes.

Los 5 jóvenes asesinados por soldados de SEDENA en Nuevo Laredo no llevaban armas: CNDH

“No pasa inadvertido para esta Comisión Nacional que en las documentales que obran en el expediente, se observó la presencia de Plomo y Bario en las muestras recabadas de las manos de V1, V2, V3, V4 y V5; sin embargo, de acuerdo a las constancias que obran en la CI-1, se puede afirmar que no se encontraron armas dentro del Vehículo Particular 1, que los Vehículos Oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, que ningún elemento presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que los militares que presenciaron los hechos manifestaron ante MPF que ninguno vio que del Vehículo Particular 1 se originaran disparos de arma de fuego”.

Aquí parte del informe que publicó la CNDH el 21 de marzo de este 2023. Muy técnico, pero a grandes rasgos acredita el hecho de que los 5 jóvenes no dispararon ningún arma contra los soldados.

Foto: Cuartoscuro.

De hecho, no hay reportes que prueben que los muchachos llevaban armas en el momento en que el grupo de soldados de la Sedena los agredió.

La CNDH acreditó y concluyó que los 5 jóvenes fueron víctimas de una agresión mediante el uso ilegal de armas de fuego por soldados del Ejército. Y que, claramente, sus derechos humanos fueron violados.

4 soldados

La CNDH también puso la responsabilidad del caso sobre 4 soldados de Sedena, a quienes señaló por “no ceñirse a los principios que rigen su actuar”.

Foto: @CNDH

Y cuyas acciones afectaron no sólo a los 5 jóvenes asesinados, también a sus familias, a los sobrevivientes y a la sociedad en general frente a la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, personal y a la vida —por el uso excesivo de la fuerza mediante, ojo acá, el uso ilegítimo de armas de fuego.

Las preguntas que quedan

Pese a este informe que acredita que los muchachos no dispararon contra los soldados del Ejército —grupo que aún así disparó contra los jóvenes—, aún hay preguntas o señalamientos importantes sobre el caso y las recomendaciones de la CNDH.

Por ejemplo, el periodista Alberto Pradilla señaló que esta recomendación por violaciones graves no menciona a la FGR en relación a la investigación del caso.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

(Si checan el informe, la recomendación va dirigida en general para Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena).

Otro detalle es que el informe de la CNDH, hace a un lado la cadena de mando en el Ejército y refuerza la declaración de un comandante, de que los soldados dispararon sin control —cuando las autopsias señalan un asesinato con un único tiro en la sien.

Nuevo Laredo

Sólo para hacer memoria: este caso sucedió la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo.

En su primer reporte, la Sedena dijo que los soldados estaban en un reconocimiento de área en Nuevo Laredo cuando escucharon disparos. Y que al llegar al lugar (en la colonia Cavazos Lerma) se encontraron con una camioneta con las luces apagadas y a exceso de velocidad.

A bordo iban 7 personas. 5 de ellas murieron asesinadas y dos más sobrevivieron a este ataque directo, que ahora sabemos fue injustificado, ilegal y con uso ilegítimo de la fuerza.

Si les interesa checar a detalle el informe de la CNDH sobre el asesinato de los 5 jóvenes en Nuevo Laredo, AQUÍ les dejamos el enlace.