Lo que necesitas saber: Inicialmente, las autoridades de Michoacán calificaron lo sucedido en Coahuayana como acto terrorista. Ahora, García HArfuh dice que "nomás" fue cosas de la delincuencia organizada

Ahhh, la magia de las palabras… argumentos de los políticos y funcionarios que nos hacen recordar ciertos pasajes de Los Simpson. Así Omar García Harfuch quien asegura que, aunque era un coche y explotó, no se trató de un coche bomba el usado en el atentado en Coahuayana. Michoacán.

Ya saben… “es y no es, ustedes entienden”.

Vehículo tenía pasajeros… por eso no fue coche bomba

En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó varias cosas que se han difundido en redes y medios, a raíz de la explosión de un coche en el mencionado municipio michoacano. Para empezar, Harfuch aclaró que no se trató de un “coche bomba”.

“No fue un coche bomba que hayan dejado”, explicó el funcionario, poniendo comillas en “coche bomba”, ya que no se le puede considerar de esa forma, debido a que en el vehículo iban personas. “Hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y es cuando el vehículo explota“.

Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Entonces, nomás por tener pasajeros, el coche bomba ya no se puede considerar como tal, según dio a entender García Harfuch…

Tampoco fue ataque terrorista

Otra cosa que descartó el titular de Seguridad fue que lo que pasó en Coahuayana se haya tratado de un acto terrorista, como en primera instancia lo señaló la propia Fiscalía General de Michoacán.

Foto: @HRS4NTOS

No, en lugar de eso y una vez que ya atrajo el caso la FGR, el ataque del pasado sábado 6 de diciembre queda nomás como “delincuencia organizada”… ah, y homicidio, porque en los hechos falleció una persona.

Omar García Harfuch recordó que, para que un acto sea considerado terrorismo, debe perseguir la imposición de ideas políticas, religiosas, ideológicas o sociales… cosa que no se ve que pasen en Michoacán. Lo que sucedió fue dentro de la pugna entre cárteles, explicó.