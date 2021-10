OMS aprobará hasta finales de 2021 vacuna Sputnik V

“¿Ya para qué?”, seguro dirán muchos al leer esta nota, pues ocurrirá después de miles de dosis aplicadas en todo el mundo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que aprobarán la vacuna rusa Sputnik V, contra el COVID-19, a finales de este 2021.

La científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, señaló recientemente que la organización mundial que representa aprobará la vacuna de Rusia contra el coronavirus, Sputnik V, a finales de este 2021. “Existen algunos documentos legales que deben ser firmados por ambas partes antes de que el proceso continúe”, dijo en entrevista con la agencia RIA Novosti.

Después de esta etapa, se espera que se reinicie la evaluación del expediente y se programe su inspección. Luego de todo este proceso, podría aprobarse el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V que se desarrolló en el Centro Gamaleya de Moscú, Rusia.

Eso sí, la científica no dio una fecha exacta para la aprobación de este fármaco y agregó que si los documentos se firman en los siguientes dos días, después de lo cual se reiniciará la evaluación, “es altamente probable que la inspección también tenga lugar hasta finales del año y el proceso podrá ser completado”.

