Con eso de que en Estados Unidos dicen que la pandemia ya acabó, en la OMS tienen que meter freno, porque parece que esto ya se está descontrolando y cada vez se ve a más gente brincándose las medidas básicas de prevención del COVID-19.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, matizó (o sea, le bajó dos rayitas) a las declaraciones de hace una semana, las cuales parece que fueron interpretados como que, ya, la pandemia es cosa del pasado. Y no: todavía está presente y superarla se ve un poquito lejos.

“Familiares en un entierro durante pandemia de COVID-19, en el cementerio Parque Taruma el 19 de mayo de 2020 en Manaos, Brasil”. Foto: Andre Coelho-Getty Images.

“Hemos pasado dos años y medio en un largo y oscuro túnel y apenas empezamos a entrever la luz al final. Pero todavía estamos lejos y el túnel aún está oscuro, con numerosos obstáculos que podrían hacernos caer si no vigilamos”, advirtió el buen Tedros.

La semana pasada, el director general de la OMS señaló algo parecido, pero en un tono menos pesimista. Dijo que, efectivamente, estamos todavía dentro del túnel que ha sido para la humanidad la pandemia… sin embargo, ya como que se alcanzaba a ver el fin. No habló de oscuridad ni de lejanía.

Foto: Facebook / DrTedros.Official

Lo que sí hizo, al igual que ahora, fue hablar de no desatender las medidas de prevención, lo cual podría representar echar a la basura lo mucho que se ha avanzado. Hasta se echó una bonita analogía deportiva:

“Un corredor de maratón no se detiene cuando la línea de la meta está a la vista. Corre más fuerte, con toda la energía que le queda. Nosotros también debemos hacerlo. Podemos ver la línea de la meta. Estamos en una posición ganadora. Pero ahora es el peor momento para dejar de correr”.

Sin embargo, parece que el de la OMS dijo: “Ya chin%&/()amos”. A los pocos días de su declaración, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró (no formalmente) el fin de la pandemia. Esto lo hizo en entrevista para el popular programa 60 Minutes, asegurando que ya se podía decretar una nueva fase… pues porque ya ve a la gente sin cubrebocas y sin broncas de nada.

Lo mismo ha pasado en varios países de Europa y, en el caso mexicano, ya en diversos estados se ha dicho que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio. De hecho, incluso el zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, reafirmó que no hay bronca por usarlo o no: nunca fue obligatorio, así que ahí la banda puede decidir.

Con lo anterior, pues cómo fregados no Tedros iba a recular en sus declaraciones. No estamos como antes, pero tampoco es para dejar de hacer lo mínimo: uso de cubrebocas y lavado continuo de manos.