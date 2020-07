OMS responsabiliza a jóvenes de rebrotes reportados en algunos países

“Los jóvenes deberían encabezar el cambio…”, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a quien parece que ganas no le faltaron para completar: “y nomás valen pa’ dos cosas”, porque se ha detectado que son altamente responsables de que la pandemia se alargue.

En conferencia de prensa, el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó que la gente joven esté identificada como la causante de los rebrotes de COVID-19 que se están reportando en países que, hasta hace poco, parecía que ya habían superado lo peor de la pandemia.

“Los rebrotes en algunos países fueron causados por el hecho de que los jóvenes bajaron la precaución durante el verano en el hemisferio norte”, lamentó el director de la OMS, en referencia a que, en cuanto se levantó la emergencia sanitaria de países de Europa y Norteamérica, los lugares en donde se reúne la gente joven lucieron abarrotados… y, peor aún, los chiavos acudían a estos espacios olvidando las medidas preventivas.

Por lo anterior, el líder de la OMS señaló: “Lo hemos dicho esto antes y lo diremos nuevamente: los jóvenes no son invencibles”.

Tedros aclaró que la vida no debe detenerse por la pandemia, sobre todo tomando en cuenta que va pa’ largo… sin embargo, pidió recordar que, pese a lo que se decía al principio de la emergencia sanitaria, los jóvenes también pueden contagiarse y, en varios casos, llegar a morir por causa del COVID-19. “Y la gente joven puede transmitir el virus a otras. Es por eso que deben tomar las mismas precauciones para protegerse a ellos y a los demás, como el resto de la población”.

El rebrote en los países europeos se entiende, si se ven imágenes como las que hace algunas semanas se difundieron de bares y clubes nocturnos, donde la gente abarrotaba los espacios sin ninguna consideración sanitaria. De hecho, estos últimos (los clubes nocturnos) fueron detectados como amplificadores de la transmisión del virus, señaló la jefa del equipo técnico de la unidad de enfermedades de emergencia de la OMS, Maria Van Kerkhove.

We call on young people to take precautionary measures: #handhygiene, physical distance, wear a mask, stay home if you’re feeling unwell, avoid crowded places & mass gatherings, to protect yourselves & others from #COVID19. Play it safe & help end this pandemic. pic.twitter.com/5U7eQi1BZj

