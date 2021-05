2021 podría ser más mortal que el primer año de pandemia de COVID-19: OMS

En medio de las variantes de COVID-19 y el poco acceso de algunos países a las vacunas, la OMS considera que este 2021 podría ser aún más mortal que 2020. Es decir, que este año el registro de muertes por coronavirus sea mayor.

En conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó que el COVID-19 ha cobrado la vida de 3.3 millones de personas, pero que el número de víctimas podría ser más mortal durante este 2021.

“#COVID19 has already cost more than 3.3M lives & we’re on track for the 2nd year of the pandemic to be far more deadly than the 1st. Saving lives & livelihoods with a combination of public health measures & vaccination – not one or the other – is the only way out”-@DrTedros

