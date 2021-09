OMS y OPS piden no imponer restricciones de viaje por vacunas COVID-19

Ya salieron las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS) a hacerle el paro a la bandinski que podría ser discriminada por no ponerse la vacuna COVID-19 que le gusta a ciertos países (caso del asunto que se trae Estados Unidos con la Sputnik V).

Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos no permitirá ingresar a su territorio a quienes hayan recibido la vacuna Sputnik V (que porque no está palomeada por la OMS ni la FDA), la propia OMS –y la OPS– pidieron a todos los países no hacerla cansada… lo importante es que estén vacunados… lo demás es “imponer barreras innecesarias”.

De hecho, el mensaje va para los países que a fuerza piden certificado de vacunación. ¿¿?? De acuerdo con los organismos internacionales, al imponer estas restricciones, los países no toman en cuenta que muchas personas no es que no quieran vacunarse, sino que simplemente hay lugares en el mundo en donde no han llegado las vacunas.

“Hacerlo [imponer restricciones] podría resultar discriminatorio e imponer barreras injustas especialmente en este momento en que muchos países en desarrollo no han podido acceder a vacunas ni siquiera para aplicar la primera dosis a sus pueblos”.

Las restricciones de viaje no ofrecen ninguna protección adicional

Según el comunicado de la OMS/OPS, desde la semana pasada ya tenían contemplado este llamado a los países, luego de la celebración de la 59ª reunión del Consejo Directivo de la OPS. Ahí, los ministros de salud de la región aprobaron que el tema de la vacuna no debería ser tomado como elemento para crear barreras, toda vez que estamos en un momento en que no todos tienen acceso a las vacunas.

“En una situación donde hay tanta desigualdad para el acceso a las vacunas, cualquier solicitud adicional sobre las vacunas puede ser una barrera que incremente y aumente la inequidad de acceso de las personas”, se estableció en la resolución. “Ampliar el acceso a las vacunas en todos los países es mejor que empezar a imponer barreras que van a dificultar y van a segregar a determinados países y personas”.

Los especialistas de la OMS/OPS recordaron a los gobiernos de todos los países que las restricciones de viaje no ofrecen ninguna protección adicional contra la pandemia… y que la única vacuna cuya ausencia de aplicación puede ser motivo de negativa para ingresar a un país es la de la fiebre amarilla, esto de acuerdo con los marcos regulatorios sanitarios internacionales.