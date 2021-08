¿Y luego? ONU expresa su preocupación por violación de derechos de mujeres y niñas en Afganistán

Uffffff… las niñas, adolescentes y mujeres de Afganistán ya no tienen de qué preocuparse: Aunque los talibanes y todas sus medidas violatorias de sus derechos están más que presentes en el país, la ONU ya avisó que está “muy preocupada”.

Bueno, más que eso… “profundamente preocupada”. De acuerdo con el secretario general de la organización, António Guterres, las Naciones Unidas (ONU) han escuchado con atención los relatos de violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas… y, pues nada, ya están enterados que ellas buscan el apoyo de la comunidad internacional.

“Ajá… ¿y luego?”, dirán muchos. Pues, según Guterres, “no serán abandonadas”. Nomás que no dijo cuándo ni cómo llegará la ayuda a Afganistán.

El secretario general de la ONU se limitó a señalar que todo el mundo sigue lo que pasa en Afganistán “con el corazón apesadumbrado”… y ya, a ver qué puede hacer cada nación por su lado para echarles la mano. Sobre todo aquellas a las que caen los pocos afganos que han conseguido salir del país tras la toma del poder por parte de los talibanes.

“Insto a todos los países a que estén dispuestos a recibir refugiados afganos y se abstengan de las deportaciones. Los afganos han conocido generaciones de guerras y dificultades. Merecen todo nuestro apoyo. Ahora es el momento de la solidaridad”, señaló Guterres en sus redes sociales.

De acuerdo con el líder de la ONU, ésta sigue teniendo presencia en Afganistán… nomás que no han podido hacer gran cosa, precisamente, por como está la situación en el país. “Seguimos teniendo personal y oficinas en áreas que han estado bajo el control de los talibanes, y nos quedaremos y brindaremos apoyo al pueblo afgano en su hora de necesidad”.

Las prohibiciones y castigos que el Talibán impone a mujeres y niñas en Afganistán

El domingo, se oficializó que El Talibán recuperó el control de Afganistán, esto luego de que Estados Unidos y otros países retiraron a sus tropas. “Solo había una realidad: o retirábamos a las fuerzas o escalábamos el conflicto, enviando miles de soldados nuevos a comenzar una tercera década de guerra”, señaló el presidente Joe Biden para justificar el abandono de Afganistán.

Me mantengo firme en mi decisión”, agregó el presidente de Estados Unidos, “aunque esto se desarrolló más rápido de lo que esperábamos”.

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) señaló que el regreso del régimen Taliban podría significar también el regreso de condiciones inhumanas, sobre todo para las niñas y mujeres, ya que éstas serían objeto de prohibiciones que, claro, no se aplican a los varones…

“Cosas” como prohibición del trabajo fuera de casa; no poder salir a la calle (a menos que sea en compañía de su padre, esposo o hermano); no poder estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución; azotes, palizas y humillaciones verbales, si no visten acorde a las reglas del Talibán… incluso tan solo por mostrar en tobillo.