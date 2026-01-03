Lo que necesitas saber: Por el momento se desconocen detalles de la operación "Lanza del Sur" pero, según especialistas, puede tomarse como la "formalización" de los ataques que Estados Unidos ha hecho en aguas del Caribe y Pacífico en las últimas semanas.

Estados Unidos acaba de intervenir militarmente en Venezuela… cosa que ya se preveía, pero, ¡y luego? Bueno, la operación justificada en supuesta lucha contra el narcoterrorismo podría tratarse deun paso de todo un plan regional. Así se avisó hace unas semanas, con el anuncio de la operación llamada “Lanza del Sur”.

¿Cuál es el objetivo de la operación “Lanza del Sur”?

De acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, la operación “Lanza del Sur” que se lanzará en América Latina tiene como objetivo la expulsión total de todos los narcoterroristas asentados en “nuestro hemisferio”.

Lanza del Sur “protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, aseguró el funcionario al informar de la misión en la que intervendrá la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando del Sur de Estados Unidos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU / Foto: @SecWar

Según el breve mensaje de Hegseth, la operación “Lanza del Sur” es la respuesta que el Departamento de Guerra de Estados Unidos ofrece a la orden que dio Trump de “tomar medidas”…

¿Contra qué o quién y a razón de qué?, quien sabe. Suponemos que “el narcoterrorismo” contra el que lleva rato lanzando ataque en costas del Pacífico y Caribe.

Estados Unidos dice que América Latina es su “vecindario”

Para rematar el mensaje de Hegseth, algo que le encantará a quienes alguna vez vieron raro eso de “México es el patio trasero de Estados Unidos”:

La operación “Lanza del Sur” se ejecutará en Améerica Latina, considerando que pertenedeael hemisferio occidental y éste es “el vecindario de Estados Unidos”… y por eso lo está protegiendo.

Ataque de EEUU a buque “narcoterrorista” / Captura de pantalla

Por el momento se desconocen detalles de la operación “Lanza del Sur” pero, según especialistas, puede tomarse como la “formalización” de los ataques que Estados Unidos ha hecho en aguas del Caribe y Pacífico en las últimas semanas.