Tsss: Ordenan a la FGR iniciar una investigación contra López-Gatell

En noviembre del año pasado varias personas cuyos familiares fallecieron por COVID-19 en México presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Y ya inició la investigación para la voladora.

Resulta que recientemente un juez federal ordenó a la FGR que inicie una investigación contra el funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión. Es decir, que investigue si el funcionario dejó de hacer algo que pudo evitar las muertes de esas personas.

La investigación contra López-Gatell

La orden para que inicie la investigación contra el funcionario vino del juez de control del Reclusorio Sur.

Una de las denuncias por negligencia fue desechada por la FGR en diciembre del 2020 sin que se haya investigado nada. Es por eso que se impugnó ante un juez de control en CDMX y resolvió a favor.

Quienes denunciaron al funcionario argumentan que ha tenido una “deficiente actuación” y se puede documentar su irresponsabilidad y la tendencia a informar de manera incompleta y falaz”.

Entre las declaraciones que se le atribuyen, que fueron irresponsables, son las de que el cubrebocas no tiene mucha utilidad, que las pruebas para detectar el COVID-19 no tienen utilidad, etc.

El caso que desató esa denuncia es del padre de Felipe Jiménez Palacios, quien murió el 15 de mayo de 2020 luego de que no fuera recibido por ningún hospital público. A pesar de que que lograron internarlo en una clínica privada, por el costo tuvieron que sacarlo y perdió la vida.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, hasta este 19 de enero en México han fallecido 302 mil 112 personas a causa del COVID-19 y solo en los últimos 7 días fueron mil 333 personas.