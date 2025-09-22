Lo que necesitas saber: Aunque son pocos, la lista de países que no reconocen a Palestina como Estado está integrada por potencias mundiales.

Estamos a nada de que se celebre la Asamblea General de la ONU y, aunque son minoría, hay algunos países que han dejado claro que, por diversos motivos, NO reconocerán a Palestina como Estados.

Foto: Christopher Furlong-Getty Images.

Alemania se niega a reconocer el Estado palestino sin una negociación previa

Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, reafirmó su postura sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, algo que solo debería ocurrir tras una negociación.

“Para Alemania, el reconocimiento de un Estado palestino es más bien algo que debe ocurrir al final del proceso. Pero un proceso de este tipo debe comenzar desde ya”, declaró.

Johann Wadephul // Foto: Getty Images

Italia rechaza la idea de reconocer a Palestina como Estado

Hace unos meses, la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que el reconocimiento del Estado de Palestina sin que “exista” puede ser contraproducente.

“Si se reconoce sobre el papel algo que no existe, se corre el riesgo de que el problema parezca resuelto, cuando no lo está (…) aunque soy muy favorable al Estado de Palestina, no estoy a favor de su reconocimiento antes de que se haya iniciado un proceso para su constitución“, explicó.

Estas declaraciones y la falta de una postura del gobierno hicieron que este lunes 22 de septiembre, miles de italianos salieron a las calles a realizar una huelga y una manifestación que paralizó al país.

El cierre de puertos, carreteras, escuelas y comercios fue en solidaridad con Gaza y contra el genocidio del pueblo palestino. Eso sí, aunque inició de manera pacífica, la situación escaló hasta enfrentamientos con la policía.

Manifestaciones en Italia // X:@chetempochefa

Estados Unidos y sus dudas al respecto

Aunque para sorpresa de nadie Estados Unidos se encuentra en esta lista, el gobierno de Donald Trump no ha expresado de manera literal que se niegan a reconocer a Palestina como Estado, aunque siempre ha expresado sus dudas al respecto.

Tan solo en febrero, propuso que Estados Unidos tomara el control de Gaza… algo que los Estados árabes, los palestinos y la misma ONU condenaron como “limpieza étnica”.

Fotografía truthsocial/@realDonaldTrump

Japón no se niega del todo…

Aunque Japón abiertamente no ha declarado sobre si durante esta próxima reunión de la ONU reconocerán a Palestina como Estado, si han dado adelantado que esa no es su intención…

Hace tan solo un par de días, el ministro de asuntos exteriores, Takeshi Iwaya, adelantó que el problema no era reconocer o no es Estado Palestino, sino cuándo hacerlo.

“Creo que estamos en un momento en el que debemos pensar seriamente qué es lo que realmente, de forma práctica y efectiva, conduce a la solución de dos Estados, que Japón ha apoyado de manera consistente”, declaró.