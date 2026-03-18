Lo que necesitas saber: Ambos países acordaron una tregua del 18 al 23 de marzo si es que no se reporta ningún ataque en este tiempo.

El mundo podrá tomar un respiro de uno de los tantos conflictos internacionales, pues Pakistán anunció una pequeña tregua con Afganistán durante una de las celebraciones religiosas más importantes en el islam.

Foto: @khawajaAsifofficial

Pakistán anuncia tregua temporal con Afganistán

Tan solo unas semanas después de que Pakistán declara “guerra abierta” contra Afganistán, ambos países acordaron una tregua del 18 al 23 de marzo.

¿La razón? Una petición de Arabia Saudita, Qatar y Turquía debido a la proximidad de la festividad del Eid-ul-Fitr (que pone fin al Ramadán).

“El Gobierno de la República Islámica de Pakistán ha decidido anunciar una pausa temporal en la “Operación Ghazab-lil-Haq” en curso contra los terroristas y su infraestructura de apoyo en Afganistán”, informó el ministro paquistaní, Attaullah Tarar.

“Se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego entre Pakistán y Afganistán. El terrorismo afgano en territorio pakistaní cesará de inmediato”. Octubre 2025. Foto: @KhawajaMAsif

¿El conflicto está por terminar?

Esta no es la primera vez que ambos países acuerdan un alto al fuego… y tampoco se trata del fin del conflicto. Pakistán ha dejado claro que, pasada la celebración, van a reanudar los ataques, incluso antes si se registra algún ataque.

“En caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, la “Operación Ghazab-lil-Haq” se reanudará de inmediato con renovada intensidad“, aseguró el ministro.

Si quieres saber de qué va todo esto de la operación de Pakistán contra Afganistán, por acá te dejamos una notita que lo explica.