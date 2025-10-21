Lo que necesitas saber: Con los mismos de siempre, pero el PAN dice que ahora sí vienen con un graaaaan cambio: y lo inician retomando prácticas como ésta. Mal vistas, sí... ilegales, dicen en la dirigencia que no.

Luego de dar a conocer la nueva cara del PAN, con un discurso bien llegador y que para naaaaaada cayó en lugares comunes, el líder nacional del partido, Jorge Romero, anda en gira de medios tratando de convencer que su cambio va más allá de un pin$%&/e logo.

Fotografía @AccionNacional

Hay que descargar la app del PAN y registrarse

No, también le echarán mano a las nuevas tecnologías… con una app, desde la cual la ciudadanía no sólo podrá conocer todo lo que tiene que ver con Acción Nacional y nunca se aventaron a preguntar, sino con la posibilidad de afiliarse y pedir una candidatura desde la comodidad de un teléfono inteligente.

Y con esto último es donde entra el acarreo 2.0: ¿no tiene teléfono inteligente o quiere uno más “acá”? Pues ahí entra el PAN, ofreciendo uno de alta gama para quien se aviente a dar sus datos en su app. No a todos, porque tampoco es para tanto… pero sí habrá la posibilidad: una rifa, a ver quién se lo gana.

Antes eran refris, teles… ahora un teléfono de 25 a 30 mil pesos

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal”, aclaró el líder del panismo en entrevista con la periodista Azucena Uresti… para que no crean que anda entrando en terrenos del conocido delito electoral.

“Un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores: rifas de refrigeradores, teles… ahora un teléfono de 25 mil a 30 mil pesos”, explicó, recordando las glorias del PAN, las cuales quieren regresar… de ahí la renovación de su imagen.

Pues ahí está: los interesados en entrarle a la rifa del iPhone 17 sólo tienen que descargar la app y registrarse…. Y listo, ese será el boleto para participar.