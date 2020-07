Durante la pandemia se han perdido más de un millón de empleos formales

Algo que se veía venir, luego de que en uno de sus últimos reportes el IMSS aceptó la pérdida de todos los empleos generados en 2019… pero bueeeeeeno, AMLO ya dijo que sí se van a generar los 2 millones de empleos que prometió.

De acuerdo con números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en junio se perdieron 83 mil 311 empleos. Este número, sumado al que se venía arrastrando, deja a México con un total de un millón 113 mil 677 empleos formales perdidos.

Según el reporte mensual del IMSS, el número de bajas es consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria… sin embargo, para que no decaiga el ánimo, se puede mencionar que los trabajos perdidos el mes pasado son menos que los reportados en los meses anteriores, por lo que ya se habla de una desaceleración en la pérdida de empleos.

En el reporte dado a conocer por el IMSS ayer, domingo 12 de julio, se indica que, al corte del 30 de junio pasado, en el Seguro Social se tenía el registro de 19 millones 499 mil 859 puestos de trabajo, de los cuales 86.6% son permanentes y 13.4% eventuales. “En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes”.

Abril, el mes con más pérdida de empleos

En mayo el IMSS dio el reporte más crudo de los últimos meses. En él se informó que durante abril hubo una disminución de más de 500 mil puestos de trabajo. 555 mil 247 empleos, para ser más precisos. Más de la mitad de las vacantes perdidas en lo que va del primer semestre del 2020.

Con la cifra ofrecido ayer por el IMSS, se cumple el pronóstico ofrecido por AMLO en mayo, cuando señaló que la pandemia dejaría alrededor de un millón de personas desempleadas. Sin embargo, en aquella ocasión el presidente se aventuró a señalar que vendrían buenas noticias.

Los pronósticos de AMLO

En su mensaje del pasado 28 de junio, AMLO señaló que en junio habría una pérdida de 70 mil empleos… le falló el cálculo por unos cuantos miles. Y esperemos que pase lo mismo con julio, ya que para este mes el presidente augura que ya no habrá pérdidas… y, para agosto, no sólo no habrá pérdidas, sino que ya se comenzará a remontar la situación.

“¿Qué me indican mis datos? Que ya en julio no se perderán empleos: si no crece el número de empleos (formales), se va a mantener. Vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro social”, aseguró AMLO, para luego echar una apuesta aún mayor: en agosto comenzarán a recuperarse empleos.

De acuerdo con el presidente, las medidas económicas que ha implementado para enfrentar la pandemia están dando resultado. Especialmente los apoyos otorgados a las clases bajas. Esto, aunque ha representado críticas, ha hecho que la recuperación económica sea más rápida: según AMLO, sus medidas han fortalecido la capacidad de compra y eso ha permitido echar a andar una reactivación económica más efectiva.