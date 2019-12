Como si fuera estrella adolescente, al Papa Francisco le tocó tener un experiencia casi religiosa con sus seguidores… nomás que en lugar de repartir autógrafos, sacó el genio y lo único que repartió fueron manazos. Después de que una señora lo jalara pasándose de lanza, el líder de la Iglesia Católica perdió la calma y terminó por ponerle una regañada marca diablo a su fanática internacional.

Todo pasó minutos después de haber oficiado la última misa del año mientras paseaba por la Plaza de San Pedro.

Para mala pata del Papa Francisco, el incidente de los manazos quedó registrado en video pues era un momento importante mientras se acercaba a la multitud que lo esperaba en el Vaticano. De hecho, acababa de saludar amablemente a un niño antes de encontrarse con la señora que lo dejó hasta el solideo.

Aunque el audio no es muy claro, los medios reportan que le dijo varias veces (y de mala gana) que lo soltara.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

