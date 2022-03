“En nombre de Dios, ¡detengan esta masacre!”: Pide el Papa Francisco ante guerra en Ucrania

Desde que comenzó la ofensiva militar de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero de este año (la fecha se ha vuelto muy importante por la curiosa coincidencia que guarda con el inicio de la I y II Guerra Mundial), muchas voces se han unido para pedir, y en algunos casos exigir, que se detegan los ataques. El Papa Francisco, naturalmente, no podía ser la excepción.

El Papa Francisco y sus peticiones por Ucrania

Pues sí, el Papa Francisco aprovechó el Angelus de este domingo 13 de marzo, para dedicar sus peticiones al cese del fuego en Ucrania. El ‘vicario de Cristo’ habló sobre los bombardeos a ciudades como Mariúpol, además de asegurar que las tropas rusas están llevando a cabo una matanza de niños, personas inocentes y civiles indefensos.

“La ciudad que lleva el nombre de la Virgen María, Mariúpol, se ha convertido en una ciudad mártir de la desgarradora guerra que esta devastando Ucrania“, fue una de las tantas frases que exclamó el Sumo pontífice desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Frente a la barbarie de la matanza de niños, de personas inocentes y de civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan: ha de cesar la inaceptable agresión armada, antes de que reduzca las ciudades a cementerios. #OremosJuntos #Ucrania #Paz — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 13, 2022

Como te decía, según su discurso de este domingo, en Ucrania lo que sucede es una matanza de inocentes, y agregó que se debe detener la “inaceptable agresion armada” encabezada por Vladimir Putin, antes de que todas las ciudades de Ucrania sean convertidas en cementerios (¡órale!).

Pide que la guerra se detenga “en nombre de Dios”

Pero bueno, lo más acá que dijo el Papa Francisco vino al final. El líder de la Iglesia Católica pidió que se detengan los ataques en Ucrania, literalmente, en nombre de Dios: “Con dolor en el corazón, uno mi voz a la de la gente común, que implora el fin de la guerra. En el nombre de Dios, escuchen el grito de los que sufren… En el nombre de Dios, les pido: ¡detengan esta masacre!“.

Con dolor en el corazón, uno mi voz a la de la gente común, que implora el fin de la guerra. En el nombre de Dios, escuchen el grito de los que sufren… En el nombre de Dios, les pido: ¡detengan esta matanza! #OremosJuntos #Ucrania #Paz — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 13, 2022

Y agregó, tirándole a quienes apoyan la violencia (varios presidentes incluidos, no sólo Putin): “Les pido a todas las comunidades diocesanas y religiosas que aumenten los momentos de oración por la paz. Dios es solo el Dios de la paz, no es el Dios de la guerra, y los que apoyan la violencia profanan su nombre“.

Solicita que se siga recibiendo con los brazos abiertos a refugiados de Ucrania

El tema de la gente que sale de Ucrania por la guerra no se quedó fuera de lo dicho por Francisco. El Papa también exhortó a la población a que continúe la acogida de refugiados y agradeció la solidaridad que se les ha mostrado.

Mira tú, un discurso muy distinto al de la eurodiputada Clare Daly, quien critica precisameente que se muestre tanta solidaridad hoy en día cuando no sucedió igual con, por ejemplo, Afganistán.

Las reacciones en redes al llamado del Papa Francisco no se han hecho esperar, totalmente divididas, obvio. Y es que si bien los fieles agradecen un discurso como ese, otra buena parte de la población siente que como que no es de mucha ayuda pedir que en nombre de Dios se detenga la guerra. Aquí no estamos para juzgar la creeencia de nadie, así que eres libre de expresar qué piensas tú al respecto.