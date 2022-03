¿Presagio? La extraña coincidencia entre la I y II Guerra Mundial con la invasión a Ucrania

Dicen por ahí que las matemáticas nunca mienten, es por eso que la publicación de un empresario al que le gusta relacionar todo con los números, no pasó desapercibida y nos dejó pensando. Se trata de una extraña coincidencia entre las fechas en que iniciaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el día en que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania.

Y es que a diferencia de las clásicas teorías conspirativas donde le rebuscan mucho al asunto, acá se trata de simples operaciones matemáticas que, formuladas exactamente igual pese a ser números diferentes, dan un mismo resultado.

Patrick Bet-David es el hombre que formuló las operaciones, o bueno, realmente quien encontró la extraña coincidencia al sumar los dígitos de las fechas en que estallaron la I y II Guerra Mundial y el inicio de la invasión a Ucrania.

Oh sí, al poner en un papel los números que conforman las fechas en que comenzaron esos tres eventos, todos dan el mismo resultado: 68. Reitero, más allá de una teoría conspirativa, acá se trata de una coincidencia que, al menos debemos reconocer, es bastante llamativa.

Vamos a recordar un poco la historia para seguir entiendiendo cómo está la coincidencia detectada por el empresario. La Primera Guerra Mundial inició un 28 de julio de 1914; la Segunda dio comienzo con la invasión de la Alemania Nazi a Polonia el 1 de septiembre de 1939; y por último, la invasión a Ucrania empezó el pasado 24 de febrero de 2022.

¿Todos de acuerdo hasta aquí con las fechas? Ok, entonces vamos ahora sí con la curiosa relación entre éstas. Y es que si uno suma esas tres fechas dividiendo sus diferentes cifras (día/mes/año… este último fragmentado en dos cifras), el resultado de la suma es el mismo… el mencionado 68.

Para que quede más claro, hablamos de lo siguiente:

La Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914, entonces: 28 + 7 + 19 + 14 = 68.

La Segunda Guerra Mundial dio inicio el 1 de septiembre de 1939, entonces: 1 + 9 + 19 + 39 = 68.

Y sí, la invasión a Ucrania estalló el 24 de febrero de este 2022, entonces: 24 + 2 + 20 + 22 = 68.

Como te decía, Patrick Bet-David no trató de exponer con esto que el mundo está bajo una enorme conspiración y que la invasión a Ucrania es algo planificado para dar inicio a una potencial Tercera Guerra Mundial, únicamente lo hizo porque reconoce que se trata de algo extraño.

Everything to me is a mathematical formula.

This one is strange. 👇🏽 pic.twitter.com/zJuPGf0LQe

— Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) March 5, 2022