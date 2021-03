París vuelve al confinamiento por COVID-19, es la tercera vez durante la pandemia

Ya hay vacunación, pero “algo” ha hecho que en París y otros 15 distritos de Francia haya un peligroso repunte de contagios de COVID-19… “algo” que podría estar relacionado con la gente en espacios públicos. Así que, para disminuir el número de enfermos, va el tercer confinamiento… el segundo apenas fue en octubre pasado.

“Ante la aceleración del virus y la presión sobre los hospitales, ha llegado el momento de ir más lejos e implementar medidas más exigentes”, anunció ayer jueves, el primer ministro de Francia, Jean Castex. De acuerdo con El País, la población de París y otros departamentos estarán en confinamiento, mínimo, por un mes.

Este tercer confinamiento implementado en París representa un duro golpe a la ya golpeada economía de Francia. Sólo se permitirá que abran los negocios esenciales y las escuelas. Así como leen: a diferencia de lo que pasa en otros lugares, en Francia el confinamiento no representa cerrar las escuelas.

Además de sólo permitirse las actividades esenciales, los franceses también tendrán chance de hacer ejercicio, pero a no más de 10 kilómetros de distancia de sus domicilios. Las medidas de emergencia aplicarán para París y los departamentos colindantes, pertenecientes a la denominada Île-de-France, la cual es la región con más población en Francia. También habrá confinamiento en la región del país que limita con Bélgica, así como en la zona sureste.

El confinamiento de París no será tan estricto

Aunque se lee gacho que los franceses van otra vez a confinamiento, la verdad es que las medidas no son taaaan duras como se pudiera pensar. Sí, son estrictas y sólo se permitirán las actividades en negocios considerados esenciales… pero en esa categoría entran establecimientos como librerías, tiendas de música y negocios del estilo.

El confinamiento, además de representar el cierre de espacios en los que se concentre mucha gente, es para evitar que la gente se reúna con amigos y familiares, ya que –como se mencionó anteriormente– sólo se permitirá el desplazamiento a no más de 10 kilómetros de casita (hubo veces que sólo podían estar a un kilómetro de distancia). Además, la gente de París deberá segur en modo “home office”. Al momento de salir a casa tiene que llenar un formulario, el cual les servirá como justificante.

Esto no quiere decir que la situación de la pandemia en París y sus alrededores no sea de preocupar. Por el contrario, sólo que la decisión del gobierno de Emmanuel Macron de no establecer un confinamiento más estricto se debe mucho al aspecto económico… y, ni así, los franceses saldrán bien librados. Las nuevas restricciones tendrá un impacto sobre la economía del 0,2 puntos del PIB anual, pronosticó el ministro de Economía, Bruno Le Maire.