“¡Qué bien!”, dirán muchos al saber que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que protestaron por lo que se realiza en el Parque Resistencia Huentitán (o lo que se cree que es el Parque Huentitán) ya están en libertad. Sin embargo, estos fueron vinculados a proceso. Así es: “¡qué mal!”

Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta, los tres estudiantes detenidos y acusados de despojo, fueron puestos en libertad ayer por la tarde, según determinación de un juez de Jalisco. No obstante, ya están vinculados a proceso, precisamente, por despojo con violencia. Todo en el marco de su protesta contra un desarrollo inmobiliario que se realiza en Guadalajara, Jalisco.

… desarrollo inmobiliario que se lleva a cabo, por cierto, en un terreno que se suponía público al ser considerado parte del Parque Huentitán, peeeeeero que las autoridades vendieron para convertirlo privado y, de esta manera, darle la razón a quienes ahora acusan a los estudiantes.

Foto: Parque Resistencia Huentitán YouTube.

“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque [el parque Huentitán] no es un parque, si no una propiedad privada, este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo entonces presidente Alfonso Petersen”, explicó en su momento el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro… quien también, en su momento (el 9 de enero), juró y perjuró que no había ningún estudiante detenido por protestar por el desarrollo del Parque Resistencia Huentitán.

De acuerdo con Animal Político, Iván, José Alexis y Javier tendrán que ir a firmar cada mes al penal de Puente Grande. Esto lo harán, mínimo, por seis meses, que es el periodo de tiempo que el juez concedió de medidas preventivas. Además, otorgó cuatro meses para completar las investigaciones del caso.

Foto: @parqueresistencia

Otra de las medidas preventivas impuesta por el juez consiste en que, mientras dure el periodo de medidas preventivas, los estudiantes ahora libres no podrán acercarse al predio considerado parte del Parque Resistencia Huentitán. Además, tampoco tienen permitido salir de Jalisco.

Como era de esperarse, las personas que se oponen al desarrollo inmobiliario que se realiza en lo que se supone era parte del Parque Huentitán creen que las autoridades actuaron de manera incorrecta. Uno de ellos, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí: vincularlos a proceso fue un “exceso”, señaló.

Foto: Twitter (@JavierArmentaMX).

Sin embargo, al hablar del caso, el gobernador Enrique Alfaro le da la razón a quienes quieren ver a los estudiantes de la UdeG tras las rejas. Que no es por protestar, sino por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas. “Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente”.

Por cierto, una de las razones de la agravante con violencia en el delito que se les imputa a los estudiantes es porque estos acudieron con picos y palas al Parque Resistencia Huentitán… sin embargo, las herramientas eran utilizadas para reforestar: de esa forma es como los que protestan trataron de volver a hacer suyo el terreno que consideran público.

Les comparto un mensaje después de este día tan cansado y agridulce. Nuestros compañeros ya están en sus casas, pero la lucha sigue y más fuerte que nunca. ?#AlfaroRepresor pic.twitter.com/dVr2hdeEnO — Zoe García (@Zoermr_) January 11, 2023