“Nos guste o no”: Dice Paty Navidad que lo mejor para México es que Trump gane las elecciones

Ya sea a propósito de Greta Thunberg o la pandemia de coronavirus, Paty Navidad siempre anda en tendencia por las teorías de conspiración y los supuestos rollos oscuros que se avientan los grandes poderes para ocultar la verdad al pueblo. Bueno, esta vez la actriz regresó a las tendencias y todo por un par de tuits para apoyar la campaña de reelección de Donald Trump en el gabacho. ¿Y eso?

Portando la famosa y discutible gorra que lleva la leyenda “Make America Great Again“, Patricia Navidad salió a las redes apoyando al magnate en su carrera a la reelección como presidente de Estados Unidos —a pesar de que este año no ha sido el mejor para Donald Trump, quien ha sido criticado por su gestión ante la pandemia de COVID-19, su posición ante las protestas contra el racismo, la violencia policiaca o por incentivar un discurso discriminatorio y la desinformación con respecto al coronavirus.

Sin embargo, “nos guste o no”, si Donald Trump gana las elecciones de noviembre sería lo mejor que le pasaría a México y, ¿por qué no? A América Latina, según Paty Navidad.

“Aunque duela mucho”: Paty Navidad

“Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México es que triunfe Trump. Aunque mucho duela, es así”.

Este fue el tuit publicado por Paty Navidad, reconocida analista de Twitter y con especialidad para opinar sobre cualquier rollo político, filosófico o sanitario que ande en tendencia en redes.

En agosto pasado, la sinaloense se echó un video sobre la “plandemia” que existe en el mundo para que haya un nuevo orden mundial —apostándole al transhumanismo y la inteligencia artificial… El video publicado en Instagram se convirtió en tendencia desatando el montón de bromas y polémica sobre el tema.

Pero bueno, ya que andamos en el tema de los comicios en Estados Unidos, vale recordar que el próximo 3 de noviembre en se llevarán a cabo las elecciones para elegir —o reelegir— al presidente, en medio de los desacuerdos por el manejo de la pandemia y en general, por la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

Por el Partido Demócrata, va la fórmula Joe Biden-Kamala Harris pretende que Donald Trump no se quede otros cuatro años en el poder —aunque tanto en el gabacho como en tierras extranjeras, onda Paty Navidad, el magnate tiene un gran número de simpatizantes.