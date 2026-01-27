Lo que necesitas saber: México exportó a Cuba 17 mil 200 barriles de petróleo crudo entre enero y septiembre de 2025.

Con la novedad de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) canceló sus envíos de petróleo a Cuba. Decisión que fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues la calificó como un acto de “soberanía”.

Foto: @Pemex

PEMEX cancela envíos de petróleo a Cuba

Parece que las amenazas de Donald Trump a Cuba están funcionando. El medio Bloomberg informó que PEMEX canceló sus envíos de petróleo al país del Caribe para lo que resta de enero.

Recordemos que, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la interceptación de buques petroleros venezolanos que se dirigían a Cuba, nuestro país se convirtió en un proveedor clave de combustible para la isla.

De acuerdo con información consultada por La Silla Rota, México exportó a Cuba 17 mil 200 barriles de petróleo crudo y 2 mil barriles diarios de productos derivados de crudo entre enero y septiembre de 2025.

Envío de petróleo mexicano // Facebook: Pemex

“Envío de petróleo a Cuba es una decisión soberana de México”: Sheinbaum

Debido a esta nueva situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la decisión de PEMEX, pues la calificó como un acto de “soberanía”.

“La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años”, declaró.

De momento, la mandataria mexicana no garantizó que las entregas del petróleo se renueven. Aunque aseguró que, si se deciden continuar, se informará.