Pensión Hombres Bienestar CDMX: Requisitos, cuánto es y cómo registrarse

Lo que necesitas saber: Cada beneficiario recibe 18 mil pesos al año en seis pagos bimestrales

Este 16 de marzo se llevó a cabo la primera entrega de tarjetas del año para el programa ‘Pensión Hombres Bienestar’ de la Ciudad de México. ¿No te enteraste y le quieres entrar? Acá traemos todos los detalles para hacerlo.

¿De qué va la Pensión Hombres Bienestar de CDMX?

La Pensión Hombres Bienestar es parte de los programas sociales que entrega el gobierno de la Ciudad de México. Como su nombre lo indica, consiste en la entrega de un dinerito para hombres que viven en la capital.

En este caso hablamos de un beneficio para hombres que tienen entre 60 y 64 años. Crearon el programa desde 2024 y entregan en total 18 mil pesos al año a sus beneficiarios, divididos en seis cómodas mensualidades.

Foto: @GobCDMX

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Hombres Bienestar de CDMX?

Checa bien esta info para que sepas si eres candidato a este beneficio, o por si tienes a un familiar que le pueda interesar.

Esto es lo que se necesita para recibir la Pensión Hombres Bienestar:

Tener entre 60 y 64 años al momento de la inscripción (dan preferencia al subgrupo de 63 y 64 años)

al momento de la inscripción (dan preferencia al subgrupo de 63 y 64 años) Vivir en la Ciudad de México (te pedirán documentos para probarlo)

¿Qué documentos necesitas presentar?

Hablando de documentos, estos son los papeles que debes tener a la mano para registrarte:

a) Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir. b) Comprobante de domicilio vigente: Recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda (no mayor a tres meses de antigüedad).

Recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda (no mayor a tres meses de antigüedad). c) Acta de nacimiento , solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con identificación.

, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con identificación. d) CURP (solo en caso de no ser visible en la identificación oficial). No te lo pedirán en caso de presentar acta de nacimiento por falta de identificación.

(solo en caso de no ser visible en la identificación oficial). No te lo pedirán en caso de presentar acta de nacimiento por falta de identificación. e) Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa.

Deberás presentar los documentos en original y copia, aunque los originales únicamente serán para verificar la autenticidad de las copias.

Foto: sebien.com.mx

¿De cuánto es la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años?

Ya lo decíamos, cada beneficiario recibe 18 mil pesos al año, pero estos se entregan en pagos de 3 mil pesos cada dos meses (bimestrales).

La idea es que este dinero sirva como apoyo para adultos mayores antes de que puedan entrarle a la pensión universal de 65 y más que entrega el gobierno federal, pues desde los 60 años ya se les considera así, pero deben esperar todavía cinco años para recibir el apoyo.

Foto: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social CDMX﻿ (Facebook)

¿Cómo registrarse en la Pensión Hombres Bienestar?

No te preocupes si se te pasó la entrega de tarjetas de este 16 de marzo, pues como otros programas sociales, la Pensión Hombres Bienestar abre su registro cada dos meses.

La última ventana de inscripción fue del 16 al 22 de febrero, por lo que la siguiente debería ser a finales de abril. Para registrarte debes tener a la mano todos los documentos, cumplir los requisitos y entrar en la página: bienestarhombre.cdmx.gob.mx (de momento no está habilitada).

Clara Brugada dijo que este programa apoyó a 77 mil hombres durante 2025, y la meta este 2026 es que se inscriban 154 mil ciudadanos de la CDMX, así que todavía tienes mucho chance de entrarle.