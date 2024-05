Lo que necesitas saber: Aunque recibió ofertas de prestigiosos hospitales de varias partes del mundo, el expresidente Pepe Mujica decidió recibir tratamiento en Uruguay.

Lo que se preveía desde el pasado lunes, se ha terminado por confirmar. Luego de realizarle diversos estudios, ayer, 2 de mayo, quedó confirmado que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, tiene cáncer de esófago.

Lo anterior fue informado por la doctora de cabecera de Pepe Mujica, quien aceptó que desde que se le detectó, se tenía la alta sospecha de que se trataba de un tumor maligno y, bueno, desgraciadamente los análisis dieron positivo.

Foto: Screenshot DW en Español

Cáncer no ha dañado otros órganos

“Pepe tiene un cáncer de esófago. Eso lo resalto porque nos cuesta a veces ponerle nombre a las cosas y tenemos algún eufemismo con la palabra”, señaló la doctora Raquel Pannone.

La doctora explicó que, además de ser sometido a estudios para confirmar el cáncer de esófago, å Pepe Mujica se le realizaron otras pruebas que permiten ahora decir que la enfermedad no se ha expandido. “No tiene ninguna lesión en otro órgano. Esta lesión esta circunscripta al esófago. No tiene compromiso de otro territorio”.

Radioterapia es la mejor opción para Pepe Mujica

El pasado lunes 29 de abril, Pepe Mujica informó que se le detectó un tumor en el esófago. Desde ese momento dio a entender que casi era un hecho que se trataba de un cáncer, el cual, debido a su condición, no podía ser tratado con quimioterapias. Esto fue reafirmado por la Dra. Pannone.

En efecto, dada la edad de Pepe Mujica (88 años) –y que está diagnosticado con insuficiencia renal, además de tener vasculitis (una enfermedad autoinmune)– el tratamiento quirúrgico no es está contemplado y tampoco la quimioterapia. Así que la radioterapia es la opción para el expresidente de Uruguay es la radioterapia.

Pannone aclaró que las otras dos opciones (especialmente la cirugía) sólo son descartadas por el momento y, de hecho, el que su tipo de cáncer sea tratado con radioterapia “es una buena noticia”.

Dra. Raquel Pannone explica situación de Pepe Mujica / Captura de pantalla

Pepe Mujica comenzará tratamiento en los próximos días y, en una muestra más de su sencillez, a pesar de tener ofertas de hospitales de varias partes del mundo, el expresidente ha decidido atenderse en Uruguay. No sólo porque considera que en su país hay la tecnología suficiente, sino porque prefiere estar cerca de su esposa y sus amigos de la política, la militancia.

Líderes mundiales se solidarizan con Pepe Mujica

Tras darse a conocer la condición de Pepe Mujica no son pocos los líderes mundiales que han saltado a expresar su apoyo. Por ejemplo, el mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien en redes mandó un emotivo mensaje al expresidente de Uruguay.

“Eres un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre hemos estado juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Mucho cariño y fuerza, de parte mía y de Janja, para ti y Lucía”, escribió Lula da Silva al compartir una foto en la que se le ve viajando con Pepe Mujica en su emblemático vochito.

Pepe Mujica y Lula da Silva / Foto: @LulaOficial

Claro, AMLO también se solidarizó con Pepe Mujica. Esto lo hizo hace unos días, en su mañanera… y, bueno, como casi todo mundo, el presidente de México no tuvo más que buenas palabras para el exmandatario uruguayo. Él es “un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo”.

