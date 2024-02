Lo que necesitas saber: Los autos emplacados en Morelos forman parte de la Megalópolis y también deben cumplir con el Hoy No Circula.

Es usual que durante una contingencia ambiental en CDMX alguien se pregunte qué onda con los autos con placas de Morelos o incluso de otros estados. ¿Pueden circular por las calles chilangas? ¿El Hoy no circula también aplica para estos coches? Y, ¿de qué manera?

De hecho, durante la contingencia que declararon para el 24 de febrero con doble Hoy No circula, en redes muchos preguntaron al respecto y… aprovechando el viaje, por acá les tenemos algunas respuestas vía la Sedea y los verificentros morelenses.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

¿Qué pasa con las placas de Morelos en el Hoy No Circula?

Vámonos por partes, primero con los llamados autos foráneos: cualquier coche que no sea de CDMX o no forme parte de la Megalópolis, que no tenga el holograma de verificación o que tenga uno que no es reconocido por la misma Megalópolis deberá guardarse un día a la semana, además de descansar tooooodos los sábados sin importar su último dígito numérico.

(Todo en un horario de las 5 am a las 10 de la noche y de 5 a las 11 de la mañana de lunes a viernes).

Foto: sedema.cdmx.gob.mx

Aquí nos detenemos nada más para recordarles que los estados que integran la Megalópolis son Edomex, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y CDMX.

Entonces, ahí viene el segundo punto: como Morelos forma parte de la Megalópolis y cuenta con programas homologados pues… los autos emplacados en estos estados tienen restricciones y ventajas similares.

En el caso del Hoy No Circula, Verificentros de Morelos explica que los autos verificados en ese estado sí pueden circular en CDMX, pero bajo las normas del Hoy No circula y según el tipo de holograma de cada vehículo.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Es decir, en un Hoy No Circula, los autos verificados con placas de Morelos deberán seguir las mismas normas e instrucciones que los autos chilangos —como cualquier otro de la Megalópolis— para circular en CDMX.

Foto: @locatel_mx

Y en caso de contingencia ambiental, hay que andar atentos a las restricciones que apliquen la Sedema o CAME. Pero, va de nuevo, habitualmente los autos con placas de Morelos y con verificación vigente pueden circular en CDMX.

¿Y qué hay del pase turístico?

Este sólo puede ser tramitado para los vehículos foráneos o extranjeros —que no sean de CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Con este pase, los autos podrán exentar el Hoy No Circula una vez por una vez por semestre, con una vigencia de 14 días, o dos veces por semestre con una vigencia de siete días cada una.

Foto: @locatel_mx

Y en caso de contingencia ambiental, aún con este pase, los dueños deberán estar atentos a las instrucciones de la Sedema (Secretaría de Medio Ambiente) o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

También existen los permisos de atención médica y urgencias, en el que mediante un oficio los autos podrán circular durante el Hoy No Circula o una contingencia ambiental. Aunque, ojo, deben tener el documento tramitado ante las autoridades de CDMX.

Te puede interesar