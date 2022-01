¿Multas a quien saque placas de Morelos? Nomás si el coche vale más de 1 millón de pesos

Uno de los asuntos vehiculares que tenía comiéndose las uñas a las personas con coche en la Ciudad de México era la posibilidad de que se soltaran multas a quienes circularan en la capital, pero tuvieran placas de otros estados. La situación está, al menos hasta el momento, en veremos… y solo sería para algunos autos.

Los cambios legales se aprobaron para iniciar el 2022, pero la CDMX sigue trabajando en cómo implementarlo.

“No se va a aplicar en el corto plazo”, dijo la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno chilango, Luz Elena González, en una conferencia de prensa.

En ese mismo evento —que no duró más de media hora— mencionaron que tampoco funcionará como una multa, así tal cual. De hecho, ni siquiera te pararían los policías de tránsito. “No es una multa vehicular, ningún policía de tránsito puede aplicarla”, explicó la funcionaria. “No es un tema donde el propietario tenga problemas para la circulación”.

Y además, mientras piensan cómo le harán para aumentar los pagos de tenencia en la CDMX en estos coches con placas foráneas, dieron otro importante anuncio: no aplicará para todos los autos.

Solo para autos de “ultralujo”

La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que “se está pensando” como una contribución para autos de alto valor.

A pesar de que los cambios ya están en el Código Fiscal para el próximo año y en el reglamento no viene ningún asterisco o apunte al respecto, dicen que estas medidas solo aplicarán para autos con valor de más de un millón de pesos.

“Autos de lujo, de ultralujo, que viven en la Ciudad de México, circulan en la Ciudad de México y se emplacan en Morelos para evadir la tenencia”, dijo Claudia Sheinbaum al momento de recalcar que estas medidas, multas, todavía no empiezan a aplicarse.

Incluso avisaron que están chambeando con la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, para que consigan facilidades para reemplacar autos en la CDMX.

Último detalle importante: no solo no aplica para los coches que valgan menos de un millón de pesos, también aplicará únicamente para los vehículos de uso privado, que no son de trabajo y tampoco son flotillas. “Además no se les va a llevar a la cárcel, solo es la notificación”, dijo el gobierno capitalino.