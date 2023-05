¿Y en qué consiste ese dichoso “Plan C”? Pues, como el propio Adán Augusto López lo indicó en tu tuit, en lo que se planea hacer para las próximas elecciones. Lo interesante, entonces, es cómo lo planean hacer.

Luego de que se invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral de AMLO, el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López, fue uno de varios pro-4T que salió a criticar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la cual se encargó de darle el revés a López Obrador, por cierto). Pero lo importante del caso del presidenciable, es que perfiló la respuesta del gobierno federal (que seguro no está muy feliz con la decisión de los ministros).

“No hay de otra: Plan C en las urnas”, advirtió Adán Augusto López en un breve pero revelador mensaje dejado en sus redes sociales, en el que acusó que los ministros que le dieron pa’trás al Plan B de la reforma electoral “pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”.

Adán Augusto // Foto: Cuartoscuro

En su lamentación por la invalidación de la primera parte del Plan B de la reforma electoral de AMLO, Adán Augusto señaló que éste lo único que buscaba era regresarle al pueblo aaaalgo de confianza en sus instituciones… pero, gacha como fue, “la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.”

¿Plan C?

La que parece que será la respuesta de la 4T tras la invalidación de una parte del Plan B no es idea de Adán Augusto. Replicador de AMLO como suele ser, el titular de la SEGOB mencionó eso del Plan C, evocando algo que el presidente López Obrador señaló hace algunas semanas, en su mañanera.

AMLO reaparece en las mañaneras / Captura de pantalla

Como bien recuerda Aristegui Noticias, fue en su conferencia matutina del 27 de marzo donde AMLO hizo referencia al mentado Plan C. Esto, luego de que la SCJN admitió a trámite las impugnaciones que, ayer, acabó por validar.

“Hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo (…) Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”, señaló AMLO.

Lo anterior – que pudiera considerarse muy “mehhhhhh” – le acarreó desde críticas, hasta amagos de denuncias a AMLO. Una de parte de la senadora del PAN, Kenia López Ramadán, quien acusó que el presidente de forma clara estaba incurriendo en un delito electoral.

Lo que habrá que ver en los próximos días es cómo la 4T planea llamar a no votar por la oposición, ¿lo hará desde la mañanera?, ¿con uso de recursos públicos?, ¿de forma legal?, ¿la oposición se quedará como si nada?