En la mañanera de ayer, lunes 27 de marzo, AMLO bien descaradote dijo que sí tiene un “Plan C”… pero no es el que todos creen (llenar al INE de morenistas), sino llamar a votar en contra de la oposición. Todo para Morena…

Entonces… por lo anterior, la senadora del PAN, Kenia López, advirtió que procederá contra el presidente. “Esto es claramente un delito electoral contemplado en las leyes en la materia”, aseguró la legisladora.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Según un comunicado difundido por el PAN, Kenia López presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y, para ver cuál pega, también irá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FISEL). Ahí la cosa será más que una queja… pero menos que una demanda: sólo una denuncia.

Con base en lo que AMLO señaló en la mañanera de ayer, la senadora del PAN prevé que podrá embarrarlo por violar el principio de imparcialidad. Además, la denuncia también va por el uso ilegal de recursos públicos y… bueno, otras ilegalidades relacionadas con públicamente llamar a votar a favor de su movimiento.

Captura de pantalla

Esto fue lo que dijo AMLO

Ahora que está suspendido el Plan B de la reforma electoral, AMLO advirtió que procederá judicialmente para revertir la decisión tomada por un juez. Según el presidente, el integrante de la Suprema Corte como que se extralimitó en sus funciones al mandar a la congeladora el mencionado plan…

Y, bueno, en caso de que no se pueda reactivar el mentado Plan B, advirtió AMLO… pues “ya hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo”, advirtió.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

“Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”.

¿Ése es el Plan C? según… aunque en la oposición creen que el verdadero ya se echó a andar desde el fin de semana, cuando se dieron a conocer las quintetas de aspirantes a ingresar al Consejo General del INE… puuuuro personaje relacionado con Morena. Especialmente la quinteta de candidatas a presidir el órgano electoral, en lugar de Lorenzo Córdova.

La senadora Kenia López acusó que lo anterior es el verdadero nuevo plan que tiene AMLO y Morena, ahora que se vislumbra que el Plan B de la reforma electoral será declarado como inconstitucional.