Mucho se ha hablado del paro de actividades en algunas instituciones de la industria cinematográfica en México. Pero en la Secretaría de Cultura está ocurriendo algo que tiene igual de importancia: el cierre de sedes.

Cierre de sedes de la Secretaría de Cultura // Facebook: Sindicato Nacional de Cultura

¿Por qué se están cerrando sedes de la Secretaría de Cultura?

Desde este lunes 2 de marzo, integrantes del Sindicato Nacional de Cultura han cerrado dos sedes de la Secretaría de Cultura como forma de protesta para exigir un salario digno y justicia laboral.

En redes sociales, el sindicato informó que los trabajadores de cultura están inconformes debido a que reciben pagos por debajo del salario mínimo (mientras que los senadores se aumentan su sueldazo).

Hasta el momento, los trabajadores han tomado las instalaciones ubicadas en Arenal 40 y Paseo de la Reforma 175. Además, advirtieron que cerrarán otras instalaciones de la Secretaría de Cultura si no atienden sus demandas.

¿Qué han dicho las autoridades?

Ante la situación que ha ido escalando poco a poco, las autoridades hicieron un llamado para no mantener las oficinas cerradas.

Además, aseguraron que se encuentran trabajando el tema de los salarios mínimos. Peeero que de momento no pueden dar una fecha para darle solución al problema.

“Esta mañana, el SINAC irrumpió en las oficinas de Arenal 40, cerrando también este espacio de trabajo y desalojando a quienes ya estaban ahí, proveedores de servicios y compañeros operativos“, se lee en el comunicado.

En respuesta, el mismo sindicato desmintió que desalojaron a trabajadores. Señalaron que el cierre de otras sedes no es una amenaza, sino una respuesta a la falta de resultados que han estado exigiendo desde inicios de febrero de este año.