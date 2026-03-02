Lo que necesitas saber: Con este aumento, por segundo año consecutivo, las y los senadores se mantienen como los mejor pagados de la 4T.

Mientras ocurren miles de cosas en el país, bajita la mano en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el nuevo salario mensual de las senadoras y los senadores de México para este 2026, que quedó en 132 mil 900 pesos —sin contar con todas sus prestaciones.

Senado de la República // Foto: Facebook.

Senadores aumentan su sueldo mensual a 132 mil 900 pesos

El Senado enfrenta una nueva polémica, aunque esta vez no es por su salón de belleza, sino por el aumento de sueldo mensual para los legisladores este 2026.

Y es que, por segundo año consecutivo, las y los senadores se mantienen como los mejor pagados de la 4T, recibiendo un aumento mensual de mil 200 pesos, lo que deja sus sueldazos en $132,900.

Con este nuevo incremento, la diferencia entre el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum (de $134,290) y el los senadores solo será de mil 390 pesos, reduciendo aún más esta brecha en el límite de sus sueldos que por ley no pueden rebasar.

Además, este salario mensual también es muy diferente al que reciben los diputados, pues perciben 79,000 pesos por dieta. Aunque también se aprobaron un aumento a finales del 2025. ¡Un trabajo así, por favor!

Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

Toda esta información la puedes encontrar en el DOF, en el Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores y Servidores públicos de la Federación, publicado el viernes 27 de febrero.

Aumento de sueldo supera al del salario mínimo

Lo que quizá pueda llamar más la atención en todo esto es la comparación entre el aumento al salario mínimo y el incremento al sueldo de los senadores.

Y es que, aunque el aumento en ambos fue similar, el salario mínimo es de tan solo $9,582 pesos, mientras que el de los senadores será de $132,900, casi 14 veces más.

Pero bueno, quizá en una de esas con este incremento cambian de opinión y hasta aprueban la jornada laboral de 40 horas, pero con 2 días de descanso (ay, ajá).