Lo que necesitas saber: La desaparición de los mineros se reportó desde el pasado 24 de enero y fue hasta el 28 y 29 de enero que se hizo público el caso debido a que comenzaron a circular las fichas de desaparición de los trabajadores.

Durante las últimas semanas se ha compartido mucha información sobre el secuestro de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa y, aprovechamos para echar algunas dudas relacionadas con el caso (y, según lo que se sabe, tratar de responderlas… o esperar a que las autoridades lo hagan)

¿Por qué nadie se dio cuenta de la operación de grupos criminales en Concordia?

La violencia en el país se pone cada vez peor… y tal parece que rebasa a las autoridades mexicanas, pues la búsqueda de los mineros en Sinaloa destapó toda una red de grupos criminales que operaban en el municipio.

Y es que tan solo unos días después de su desaparición, durante los trabajos de búsqueda, fueron encontrados 10 narcocampamentos que, según las autoridades, no sabían sobre su existencia.

Estos espacios que permanecieron ocultos de las autoridades habrían sido utilizados por el crimen organizado, pues dentro se encontró equipo táctico, municiones y un artefacto explosivo.

Narcocampamento ubicado en Concordia, Sinaloa / Foto: SEMAR (Animal Político)

¿Qué es El Verde?

Desde su desaparición hasta la reciente identificación de tres de los 10 mineros secuestrados (ya fueron identificados cinco), se ha mencionado en repetidas ocasiones hablar sobre “El Verde”.

No es otra cosa que una pequeña comunidad rural que pertenece al municipio de Concordia, en Sinaloa, y que se ha vuelto viral debido a que es donde se han encontrado fosas clandestinas en donde estaban los cuerpos de los mineros que las autoridades han ido identificando poco a poco.

¿Por qué hubo respuesta tardía por parte de las autoridades?

Lo que muchos han cuestionado ha sido cómo las autoridades han manejado el caso. La desaparición de los mineros se reportó desde el pasado 24 de enero, aunque fue hasta el 28 y 29 de enero que se hizo público el caso debido a que comenzaron a circular las fichas de desaparición de los trabajadores.

Como era de esperarse, la versión oficial señala que las autoridades activaron los protocolos correspondientes desde el primer día que se reportó la desaparición de los mineros (según).

Policía Estatal de Sinaloa / Foto: Facebook (Fiscalía de Sinaloa)

¿Qué actividades se realizan en Concordia, Sinaloa?

Ahora, hablando del municipio de Concordia en Sinaloa, es un lugar en el que se realizan actividades de minería, maderera y manufacturera. Como te adelantábamos, la zona tiene problemas de seguridad, pues según Omar García Harfuch, ahí opera la célula de Los Chapitos.

Hasta donde se sabe, las personas desaparecidas trabajan para la minera Vizsla Silver, la cual tiene un proyecto de extracción en Sinaloa y uno de sus centros de operación se ubica en Concordia.

Proyecto Panuco de la empresa Vizsla Silver / Imagen: vizslasilvercorp.com

¿Por qué fueron secuestrados?

Aunque aún no están terminadas las investigaciones ni las búsquedas de los otros mineros aún desaparecidos, ya han comenzado algunas versiones sobre el motivo por el cual habrían sido secuestrados.

De manera extraoficial se habla de que la desaparición de los mineros ocurrió debido a que la empresa minera para la que laboraban los trabajadores se negó a pagar 200 mil pesos de “derecho de piso”.

Otro supuesto motivo por el cual fueron secuestrados los mineros es la disputa de grupos criminales, quienes buscan controlar la zona.

Esta última narrativa es la más aceptada, pues hace unos días el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reconoció que en la zona opera una célula criminal ligada a Los Chapitos. Aunque de momento no descartan que se trate de un caso de extorsión.

El paradero y estado de 5 de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa aún es incierto… y el caso tiene más preguntas que respuestas. Esperemos que las autoridades logren cerrar el caso y no solo pase a la historia como un carpetazo más.