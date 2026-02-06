Lo que necesitas saber: Previo a la localización de estos narcocampamentos, se dio a conocer la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en el secuestro de los mineros. También se han hallado pertenencias.

Han pasado casi 15 días del secuestro de 10 mineros que, según los reportes, habrían sido secuestrados por un grupo criminal en Concordia, Sinaloa. Y por ahora se desconoce si estos 10 narcocampamentos tengan que ver con la desaparición, pero es lo que se han encontrado en el proceso.

Campamentos se ubicaban en el mismo municipio donde opera la minera en la que trabajan los 10 desaparecidos

En comunicado de la Secretaría de Marina (SEMAR) citado por diversos medios se da a conocer el hallazgo de 10 campamentos que, al parecer, habrían sido utilizados por el crimen organizado. Los elementos para pensar eso y, de una vez denominarlos “narcocampamentos” son varios: municiones, equipo táctico y un artefacto explosivo. Todo el material ilegal.

De acuerdo con Animal Político, la SEMAR habría ubicado los 10 campamentos en dos operativos distintos. Uno montado en el poblado conocido como El Verde y otro en Los Naranjos; ambos ubicados en en el municipio de Concordia.

(Recordemos que, hasta donde se sabe, las personas desaparecidas trabajan para la minera Viszla Silver, la cual tiene un proyecto de extracción en Sinaloa y uno de sus centros de operación se ubica en Concordia. En esta zona, según Omar García Harfuch, opera la célula de Los Chapitos ).

Proyecto Panuco de la empresa Vizsla Silver / Imagen: vizslasilvercorp.com

Así es: 15 días después y luego de recorridos aéreos y demás, apenas van detectando 10 campamentos que estaban regados por el municipio del que fueron privados de su libertad los 10 mineros. ¿Apenas? Bueno, cuesta trabajo creer que nadie los tenía ubicados previamente, pero así fue (según).

Anteriormente se informó de cuatro detenidos y del hallazgo de pertenencias de los mineros

Hasta el momento no se ha revelado si la ubicación de estos 10 narcocampamentos tiene alguna relación directa con la desaparición de los 10 mineros. Sólo se informa que ya fueron inhabilitados y la Secretaría de Seguridad y Protección llevará los bienes asegurados en los inmuebles ante las autoridades correspondientes para abrir carpetas de investigación…

Narcocampamento ubicado en Concordia, Sinaloa / Foto: SEMAR (Animal Político)

Antes de la localización de los campamentos, las autoridades dieron a conocer la detención de cuatro personas que, presuntamente, estarían involucradas en el secuestro de los 10 mineros. De acuerdo con Aristegui Noticias, dos de ellos fueron detenidos igual, en el poblado de El Verde, en Concordia.

Por su parte, el pasado 3 de febrero la fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez, informó sobre el descubrimiento de pertenencias de los 10 desaparecidos en cateos realizados en Mazatlán y Concordia. De entre todos los artículos, había identificaciones… por eso se tiene la certeza de que estos tienen que ver con las personas que se buscan.