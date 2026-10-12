Robert E. Hall y Michael Woodford ganan el Premio Nobel de Economía 2026

Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 por el desarrollo de un modelo para estabilizar las crisis.

Lo que necesitas saber: Los estadunidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 por el desarrollo de la reconfiguración de un modelo para estabilizar las crisis.

Llegó el último anunció del Nobel 2026: el 12 de octubre, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía a los estadunidenses Robert E. Hall y Michael Woodford por el desarrollo de la reconfiguración de un modelo para estabilizar la cosa en crisis económicas.

“Han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado significativamente nuestra capacidad para implementar políticas de estabilización eficaces. Gracias a estos modelos, las medidas de política fiscal y monetaria oportunas pueden reducir las fluctuaciones de la economía”, explicó la Real Academia Sueca de Ciencias.

Foto: @NobelPrize.

Premio Nobel de Economía 2026

Robert E. Hall y Michael Woodford son economistas de Estados Unidos. La Real Academia Sueca de Ciencias les otorgó el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel por sus investigaciones sobre las bases microeconómicas de la estabilización macroeconómica.

Foto: @NobelPrize

Es decir, el desarrollo de un modelo —basado en las políticas monetaria y fiscal— para ayudar a estabilizar las fluctuaciones o crisis económicas.

Cómo reconstruir modelos

Va un poco de contexto para agarrar la idea expuesta: en las recesiones, la economía suele tomar impulso a través de la reducción de los tipos de interés y subiendo el déficit presupuestario.

Sin embargo, en las crisis petroleras de la década de los 70, este tipo de modelos para afrontar las fluctuaciones ya no funcionaban —cómo y cuándo debían de implementarse ciertas medidas.

De hecho, no redujeron el desempleo y provocaron una inflación descontrolada —en este contexto, los países de occidentes registraron bajo crecimiento, alto desempleo e inflación.

Foto: @NobelPrize.

Entonces, para muchos el modelo de estabilización en medio de una crisis era más una bronca que un recurso para beneficiar la economía.

Luego, llegó la investigación de Robert E. Hall y Michael Woodford, quienes demostraron cómo reconstruir los modelos económicos para revitalizar la política de estabilización.

En lugar de basarse en información estadística tomando como variables la inflación o el consumo y producción, consideraron las variables microeconómicas.

Esto es cómo la economía en los hogares y las empresas influyen en la macroeconomía. Aquí un poco más de la explicación que compartió la Real Academia Sueca de Ciencias:

“Un componente fundamental de estos modelos es que los hogares y las empresas tienen una visión de futuro al tomar decisiones sobre ahorros o precios de productos. Cuando los gobiernos y los bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en esta perspectiva y orientar la economía en la dirección correcta. Desde su introducción, estos nuevos modelos han sido de gran ayuda para afrontar las recesiones económicas que nos han afectado”.

Con este anuncio, llega a su final la tanda 2026 de los premios Nobel. La poeta canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura, mientras que el de Física fue para Francis Halzen y el de Química para el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soia. Por último, el Premio Nobel de la Paz lo recibió la jurista Navi Pillay.