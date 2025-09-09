Lo que necesitas saber: El Nuevo Poder Judicial será 930 millones de pesos más caro que el anterior, principalmente por sus órganos administrativos.

Siempre platicamos que cuando llega el presupuesto de México —acompañado de recortes, nuevos impuestos y otras sorpresas— se esconden varias historias. Una de ellas nos tomó por sorpresa: el nuevo Poder Judicial es 930 millones de pesos más caro que el anterior.

Recordemos que una de las grandes críticas, pronunciadas por AMLO, Sheinbaum y otros personajes como Noroña, aseguraban que “los de antes” eran el Poder Judicial más caro del mundo.

Nuevo Poder Judicial es 930 millones de pesos más caro

De acuerdo con el proyecto de egresos que se acaba de presentar en México —o sea, el presupuesto gubernamental para el próximo año—, el nuevo Poder Judicial va a costar la módica cantidad de 85 mil 960 millones 228 mil 646 pesos.

Solo para darse una idea, en el año pasado esa cifra era de 85 mil 025 millones 806 mil 302 pesos.

La nueva Suprema Corte que empezó funciones en 2025

Eso quiere decir que el nuevo Poder Judicial es más de 930 millones de pesos más caro que lo que nos costó el año anterior. Por cierto: si a ustedes les interesa ver los números completos, le pueden dar CLICK a las cifras para ir a los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda.

¿Y por qué tan caro?

Acá es dónde nos entran varias dudas, ¿no? ¿En dónde se subió el costo? ¿Por qué el nuevo Poder Judicial cuesta 930 millones de pesos más?

El diablo —bueno, el aumento— está en los detalles:

La Suprema Corte de Justicia , tiene 2 ministros menos, por lo que tuvo un recorte de 53 millones de pesos.

, tiene 2 ministros menos, por lo que tuvo un recorte de 53 millones de pesos. El Tribunal Electoral tuvo un aumento de 49 millones de pesos.

Si vemos que los dos órganos más conocidos quedan —más o menos— tablas, ¿de dónde salieron los 930 millones de pesos más? Pues de los nuevos órganos administrativos.

Nuevo Poder Judicial costará 930 millones de pesos más // Foto: Cuartoscuro

Antes teníamos el Consejo de la Judicatura Federal que costaba poco más de 75 mil millones de pesos. Ahora, sumando el nuevo Órgano de Administración Judicial con el Tribunal de Disciplina vamos a encontrar que sale en 76 mil millones de pesos. Ouch.