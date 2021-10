Entre el PAN y AMLO: ¿Qué papel jugará el PRI en la Reforma Eléctrica?

La Reforma Eléctrica de AMLO se ha convertido en la manzana de la discordia entre el PRI, PAN y PRD. Igual ya lo escucharon en la tele, las mañaneras o lo han visto en los tuitazos que se han aventado estos partidos, pero, ¿por qué el Partido Revolucionario Institucional es especial en estos momentos? ¿Qué tanto le pelean?

Después de declararse en bancarrota —tras las elecciones de 2018— y tener que buscar alianza con sus antiguos némesis, el PRI ya es figura de mucha importancia para AMLO y la bancada de Morena porque con su ayuda la Reforma Eléctrica podría salir adelante.

Ahí les va el cuento.

La mayoría calificada

Pa’ empezar, la Reforma Eléctrica —los cambios a la Constitución en los artículos 25, 26 y 27— debe ser aprobada en las cámaras de Diputados y Senadores.

Para Morena todo estaría chido si tuviera mayoría calificada. ¿Qué rayos es eso? Es aquella que pide un porcentaje especial en una votación.

En las elecciones del 6 de junio de 2021 se habló un buen de cómo había quedado San Lázaro, si Morena había juntado los votos necesarios para tener la mayoría calificada. ¿Se acuerdan?

Lo que pasó es que si bien Morena juntó más votos que cualquier otro partido y, por lo tanto, tuvo más curules, lo cierto es que no le alcanza para una votación que se decide por mayoría calificada.

O sea, así solito Morena no puede impulsar la Reforma Eléctrica de AMLO y para que esto sea una realidad, necesita de los votos de otros partidos.

Y tal vez pregunten, ¿y sus aliados? Aún con los votos del PT y el Verde Ecologista a Morena no le alcanza. La cosa quedaría más o menos así:

Morena: 198 votos.

Verde Ecologista: 43.

PT: 37.

Total: 278.

Y una mayoría calificada necesita 334 votos. Así que aquí entra el dilema, las negociaciones y posibles rupturas de las alianzas en la oposición —porque como ven, Morena debe conseguir 56 votos más y pues, ¿de dónde?

El Senado es otro rollo: hay 128 senadores y senadoras que con su voto pueden ayudar a alcanzar la mayoría calificada que es de 85 votos.

Al igual que en la Cámara de Diputados, Morena tiene más curules que otros partidos en el Senado, pero no le alcanza.

Son 62 en la bancada morenista, 25 en el PAN, 13 en el PRI, 8 en MC, 6 en el Verde Ecologista, 6 en el PT, 4 en el PES, 3 en el PRD y 1 sin grupo parlamentario.

Ya en la acostumbrada alianza con el PES, Verde Ecologista y el PT, Morena alcanza 78 votos, peeeeero le faltarían 7.

AMLO

Después de estas sumas y restas, aquí entra el PRI. AMLO ya le echó el ojo porque parece ser un partido un poco más flexible a los intereses de Morena que el PAN o PRD.

Desde hace un buen rato AMLO pidió a los y las priistas que se sumen a esta Reforma Eléctrica por el bien del Pueblo.

“De esto se deriva el que el PRI o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no sólo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse”.

Esto fue lo que dijo AMLO en la mañanera del 6 de octubre, insistiendo en que el PRI o cualquier funcionario honesto puede apoyar esta reforma.

Y el PRI

Pero el PAN y PRD ya se enojaron. Y de plano ya pusieron en duda la alianza Va por México si es que el PRI vota por la Reforma Eléctrica.

¿Qué ha dicho el tricolor? En una posición de importancia que no veía desde hace rato, el PRI ya dijo que momentito, no lo presionen —ni AMLO, ni el PAN, tampoco el PRD.

Acá el tuitazo que se aventó el dirigente nacional del tricolor:

“El PRI tomará la mejor decisión y estará del lado de la responsabilidad y de la construcción de un mejor país”.

Como ven, el PRI tiene de dos sopas: afianzar su lugar en el Congreso de la Unión y sus intereses con Presidencia —mediante el voto a favor de esta reforma— o reforzar sus lazos con el PAN y PRD para las próximas elecciones, porque como sea, sin esta alianza el Revolucionario Institucional no hubiera hecho mucho en las elecciones de 2021.