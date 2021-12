El PRI “le da una patada al neoliberalismo”… que ya es de centro izquierda y feminista, dice

Ni en las descripciones de Tinder o los CV de chavos recién egresados se vio tanto afán de abarcar todo pa’ ver si algo pega. Como bien dicen en los comentarios del aviso del PRI, “nomás les faltó decir que son veganos y libres de gluten”.

Este fin de semana, mientras que muchos preparaban los tamales para la virgencita, en el PRI llevaron a cabo una más de sus asambleas nacionales. La número 23, para ser más precisos…

Y bueno, además de haber destapes presidenciales, lo más destacado de dicho encuentro priista fue la conclusión a la que llegaron respecto a qué rumbo va a tomar el partido para verse más chévere y atractivo para el electorado. Según como ven la movida, lo que quiere el votante es una opción de centro izquierda…¿nomás?

Luego de presentación y debates de planteamientos de los miembros más destacados del PRI, el diputado federal Rubén Moreira presumió en redes que, por mandato, ahora el tricolor debe ser identificado no sólo como un partido de centro izquierda… sino también progresista, ambientalista y defensor de los derechos de las mujeres… y etc, etc, etc…

“Por mandato de la #23AsambleaPRI somos un partido de centro izquierda. Somos social demócratas, feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares”, aseguró el también líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

¿Feminista? Las bases ahí están…

Si lo anterior ya los hizo decir “ah caray, como que algo no cuadra”, es porque les falta conocer la cereza del pastel. Ya que en estos días mucho se ha atacado al neoliberalismo (cof, desde el Ejecutivo… o sea, AMLO, cof) el PRI ha decidido también subirse a ese tren.

Así que, desde ahora (y por mandato, también), el partido que más es relacionado con dicho movimiento ideológico dice que ya no es: “Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder”, agrega el mensaje de Moreira…

Líder del PRI buscará la presidencia

Pues bueeeno… además de este tremendo autogolazo, durante su XXIII Asamblea Nacional, el PRI dio a conocer a quien podría su gallo para la elección presidencial de 2024.

Para decepción de quienes quieren ver perder otra vez a Meade, los priistas parece que ahora van por uno de casa. “¡Alito presidente!, ¡Alito presidente!”, corearon los priistas cuando su líder nacional, Alejandro Moreno, tomó el micrófono… lo cual ya fue interpretado como un destape directo.

“Claro que estamos listos, yo tengo 46 años de edad, pero he sido nada más tres veces diputado federal, senador, presidente del PRI a nivel nacional (…). Al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo para enderezar el rumbo del país”, señaló Alito, luego de su destape.