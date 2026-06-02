Lo que necesitas saber: Por primera vez desde su creación en 2015, el equipo de comunicación del Vaticano quedará a cargo de una mujer... que además ¡es mexicana!

No importa si eres creyente o no; hay mexicanos y mexicanas que están poniendo en alto el nombre de nuestro país. Una de ellas es María Alvarado, quien fue nombrada por el papa León XIV como la primera mujer en quedar al frente del equipo de comunicación del Vaticano.

Foto: Fcaebook | Papa León XIV

¿Quién es María Alvarado? Primera mujer y mexicana en estar a cargo de la comunicación del Vaticano

Seguramente has escuchado hablar sobre Vatican News, el portal de noticias sobre el Papa, el Vaticano y la Iglesia Católica que depende del Dicasterio para la Comunicación.

Bueno, pues recientemente se volvió un tema importante para nuestro país debido a que, por primera vez desde su creación en 2015, quedará a cargo de una mujer… que además ¡es mexicana!

Se trata de María Montserrat Alvarado, nacida en CDMX y nombrada como prefecta del Dicasterio para la Comunicación que “continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el papa Francisco”, según su comunicado.

María ha estado en importantes puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, de 2009 a 2023. Desde entonces estuvo a cargo de EWTN News, la red de comunicación social católica más grande del mundo.

Y… ¿Cuáles serán sus actividades?

De acuerdo con el anuncio, Alvarado sucederá a Paolo Ruffini el próximo 1 de noviembre en el Dicasterio para la Comunicación… haciendo historia para nuestro país.

Y por si te lo preguntabas, sus actividades serán las de supervisar los servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano que se emiten a nivel mundial. Además de gestionar la oficina de prensa vaticana.

En fin. Sin duda alguna, nuevamente una mexicana logró lo que para muchas personas sería impensable y poniendo en alto a nuestro país. ¡Qué orgullo!