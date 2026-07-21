Lo que necesitas saber: Taylor Farms, empresa dedicada a la producción y distribución de vegetales frescos, mezclas de verduras y ensaladas empaquetadas.

Pues que siempre no… Y es que seguro has escuchado que en las últimas semanas se hizo viral el tema de la diarrea explosiva que se registró en Estados Unidos.

Todo ocurrió luego de que la FDA informara que una muestra preliminar de lechuga proveniente del centro de México había dado positivo a Cyclospora, el parásito relacionado con el brote.

Y es que en cuanto la FDA notificó a Taylor Farms, empresa dedicada a la producción y distribución de vegetales frescos, mezclas de verduras y ensaladas empaquetadas, sobre el resultado de una muestra de lechuga iceberg rallada proveniente de sus operaciones en el centro de México.

Con esa información, la compañía decidió realizar un retiro voluntario de varios de sus productos como medida de precaución. Ante toda la polémica que se desató y que incluso terminó en una buena funa en las redes sociales de la empresa resulta que siempre no.

A través de un comunicado, Taylor Farms informó que la propia FDA les ofreció una disculpa por la equivocación y aclaró que el retiro se hizo únicamente con base en la información inicial que recibieron de las autoridades sanitarias.

Además, precisó que la medida solo afectó a la lechuga iceberg cultivada y procesada en el centro de México, mientras que el resto de sus productos no forman parte del retiro.

Incluso aseguró que, hasta ese momento, la FDA no había identificado un solo producto con un resultado positivo confirmado para Cyclospora.

Pero ojito, porque la investigación sigue

Y es que esto no quiere decir que todo haya quedado resuelto. La propia FDA confirmó a través de su cuenta de X que este falso positivo no cambia el rumbo de la investigación ni modifica la evidencia epidemiológica que, hasta el momento, continúa apuntando a la lechuga iceberg rallada proveniente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México como la fuente más probable del brote.

La agencia explicó que la investigación de rastreo y los datos recopilados siguen convergiendo hacia esa cadena de suministro, por lo que continuará trabajando junto con autoridades federales y estatales para determinar el origen del problema y garantizar que los productos relacionados hayan sido retirados del mercado.

Además, reiteró que proteger la salud pública sigue siendo su prioridad, por lo que recomendó a los consumidores evitar todos los productos incluidos en el retiro voluntario de Taylor Farms mientras concluye la investigación.

Así que por ahora habrá que esperar el resultado final. Y es que, aunque una de las pruebas terminó siendo un falso positivo, la FDA mantiene que la evidencia epidemiológica continúa apuntando hacia esa cadena de suministro.

Lo que sí es un hecho es que toda esta polémica ya le costó críticas y una buena dosis de mala publicidad a Taylor Farms.