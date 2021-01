PROFECO es inservible, dice Barbosa; “sufre demencia”, responde Sheffield

Pues con la novedad que todo mundo se anda agarrando del chongo. Ahora, en lugar de unir fuerzas para echarle montón a los gandallas que roban o hacen transas con los tan necesitados tanques de oxígeno, en Puebla, el gobernador Barbosa y el titular de la PROFECO se andan echando de habladas. Así está el asuntacho:

Hace unos días, se dio a conocer el robo frustrado de más de 80 tanques de oxígeno en el estado de Puebla. El intento de robo, según informaron las autoridades locales, fue en la carretera Puebla-Tehuacán. Por suerte, policías se dieron cuenta y lograron detener el delito, así como a tres de los sujetos que ya tenían bien amagado al chófer del camión que transportaba los cilindros.

Aunque aparatoso y muy lamentable el hecho (y no el único), bien pudo haber sido punta de lanza para que las autoridades se pusieran las pilas… pero no. En su conferencia diaria, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, agarró el tema para irse contra la PROFECO, tachándola de inservible e inútil… que porque no han hecho nada para evitar el robo y falsificación de tanques de oxígeno.

“No hay Profeco en Puebla, no hay acciones de la Profeco, mejor que cierren y que se vayan, de verdad que sí, se ahorraría la Federación una delegación inservible e inútil. No actúa en absoluto, están de confinamiento, están de cuarentena ahí en la Profeco, y a la sociedad que se aprovechen de ella”, señaló Barbosa, a.k.a nene consentido.

Titular de la PROFECO respondió

Los señalamientos de Barbosa no pasaron desapercibidos para el Sr. Sheffield… sólo que en lugar de elevar el debate, el titular de la PROFECO le entró sabroso al lodazal y así le contestó al gobernador de Puebla:

“Las acciones de Profeco a nivel nacional, incluyendo Puebla, son muchas y están disponibles como información pública; lamento que el gobernador Barbosa esté desinformado o ya sufra demencia. No es la primera vez que hace comentarios irracionales e infundados contra Profeco”, lamentó el funcionario en sus redes.

Para cerrar su contestación, Sheffield señaló que desde 2018 no ha tenido contacto con Barbosa… pero no por falta de interés, sino porque el gober de Puebla nunca se ha dejado ver. “Desconozco el trasfondo de su actitud. Tal vez no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste, en la extensión 2330 espero su llamada”.