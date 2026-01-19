Lo que necesitas saber: La respuesta de la PROFECO es por más de 4,000 solicitudes que fans han hecho para que se ofrezca la información sobre la venta de boletos de los shows de la banda coreana.

La chaviza loca anda encomendándose a cuanto santo se pueda para conseguir su boleto para BTS y, para empezar, uno de sus llamados ha sido atendido (según parece): la PROFECO ya está viendo la exigencia de tener información completa de la venta de boletos.

PROFECO le hará un “exhorto” a Ticketmaster

Ya que andaba en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, se aprovechó para preguntarle al titular de la PROFECO, Iván Escalante, qué “chou” con la información de los boletos para ver a BTS en México…y pues dijo que todavía no hay la info, pero que se le pedirá a la boletera encargada del evento y, entonces, se espera que todo se dé a conocer en tiempo y forma.

“Se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans de este grupo en particular”, comentó el de la PROFECO (acrónimo de Procuraduría Federal del Consumidor, por cierto). Según el funcionario, la información que han pedido los fans es: precios a tiempo, que se publiquen los mapas y que se establezcan bien los cargos. “Las condiciones completas”.

Cortesía: BIGHIT MUSIC

De acuerdo con Escalante, en el exhorto también se le solicitará a la boletera (o sea, Ticketmaster) que diga bien-bien los porcentajes de boletos que se destinarán para cada una de las fases de la venta de boletos.. bueno, etapas.

Hasta donde se sabe ( y lo confirmó el funcionario) van a existir dos preventas y una venta general de los boletos para los conciertos de BTS. Una de las preventas será para los miembros del club (el ARMY le llaman) y otra para los usuarios de los servicios financieros que patrocina a “esta boletera”, explicó el titular de PROFECO.

Intervención de PROFECO es a petición de fans… no de políticos oportunistas

El anuncio de PROFECO se hace a horas de que se realice una manifestación de fans de BTS… pues exigiendo que se ofrezca la información completa de la venta de boletos de la banda coreana la cual, por cierto, está por realizarse.

La preventa para ARMY membership para las primeras dos fechas (07 y 09 de mayo) será el 22 de enero y para la tercera fecha (10 de mayo) será el 23 de enero. La venta general será el 24 de enero a las 9 am.

Marcelo Ebrard celebra show de BTS / Captura de pantalla

De acuerdo con el titular de la PROFECO, hasta el pasado jueves 15 de enero se han recibido de 4,000 solicitudes para que la procuraduría haga algo para que las fans tengan información de la venta de boletos.

Por lo anterior fue que se le hará exhorto a Ticketmaster… no por políticos que nomás quieren colgarse de lo que sea para figurar. Por ejemplo, Jorge Álvarez Máynez, Marcelo Ebrard y Samuel García, quienes han aprovechado el furor por BTS para jalar agua para su molinito.