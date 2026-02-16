Lo que necesitas saber: Ahora las boleteras deberán informar de manera clara y con al menos 24 horas de anticipación lugar, fecha, horarios, artistas y m{as información sobre el evento.

El regreso de BTS a nuestro país está por revolucionar la forma en la que se venden los boletos para eventos masivos, pues a raíz de las denuncias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que están alistando nuevos lineamientos que deberán cumplir las boleteras.

Imagen ilustrativa de evento masivo // Foto: Pexels.

Profeco prepara nuevos lineamientos para la venta de boletos

Un problema que todo el mundo tenía con las boleteras era la falta de información previa a la venta de boletos… y tras las miles de denuncias de las ARMY, Profeco decidió intervenir.

Durante la mañanera, el procurador Iván Escalante informó que están trabajando en nuevos lineamientos que deberán cumplir las boleteras para la venta de boletos de conciertos y eventos masivos.

En teoría, estos lineamientos permitirán que los interesados en comprar boletos puedan consultar con anticipación información que casi siempre se daba a conocer al momento de adquirir las entradas (como los precios o el mapa de los lugares).

Y… ¿Cuáles son estos nuevos lineamientos?

Pero bueno, vamos a lo bueno. Aunque el anuncio fue más para decir que “ya se están preparando”, las autoridades adelantaron algunos cambios que tendrán que hacer las boleteras.

Se deberá informar de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos:

Lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto masivo.

según el tipo de concierto masivo. Mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.

con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles. Monto total de los precios a pagar por sección. Éste no podrá incrementar al momento de realizar la compra.

Éste no podrá incrementar al momento de realizar la compra. En caso de cancelación del concierto masivo, informar las vías de devolución de la cantidad pagada.

Además de que también se tendrá que informar con 24 horas previas al inicio del concierto si existen modificaciones y cualquier servicio adicional deberá ser opcional (adiós a los boletos con paquetes VIP). En cuanto tengamos todos los lineamientos aquí lo estaremos actualizando.