Lo que sabemos sobre el caso del profesor de secundaria en Ecatepec acusado de abuso sexual

Lo que necesitas saber: Un profesor de secundaria en Ecatepec fue recapturado luego de ser acusado por presuntamente abusar de una menor de edad.

Ojo con esto, pero ya fue recapturado el profesor de secundaria que fue acusado por abusar sexualmente y obligarla a tener un supuesto noviazgo a una menor de edad, quien era su alumna, y luego fue puesto en libertad el 29 de mayo tras pagar una fianza de 75 mil pesos.

Tras continuar con las investigaciones, se le encontraron más casos en contra del docente de secundaria y fue por ello que la mañana del día 10 de junio del 2026 fue recapturado e ingresado al reclusorio de Chiconautla en Ecatepec.

Foto: @FiscaliaEdomex

Acusaciones en contra de Víctor Iván ‘N’

A principios del 2026, mientras la mamá de la menor, Leticia Estrada, revisaba el celular de su hija, encontró entre sus chats una conversación con su profesor de secundaria, quien obligaba a la menor a tener un noviazgo con el docente desde septiembre del 2025.

De acuerdo con la denuncia, la menor de edad ya buscaba ponerle un fin a esto, pero Víctor Iván ‘N’ la engañó y hasta la tenía bajo amenaza de las consecuencias que podrían pasar si ella decidía cortar la relación.

Al momento de enterarse de lo sucedido, su mamá enfrentó al docente por vía telefónica y este señor todavía confirmó que ambos llegaron al acuerdo de “ser novios”.

“Entiendo su molestia; ambos tomamos la decisión de ser pareja y en su momento yo quería hablar con ustedes para que me lo permitieran”, dijo Víctor Iván ‘N’ en una nota de voz.

Este señor enfermo se desempeñaba como profesor de Tecnología y Coro en la Escuela Secundaria Federalizada No. 53 ‘Quetzalcóatl’, ubicada en Jardines de Santa Clara, Ecatepec, Edomex.

3 meses después de que la madre metiera la denuncia en contra del profesor, las autoridades lo arrestaron, pero un juez determinó que el acusado podía continuar su proceso en libertad solamente pagando una fianza de 75 mil pesos.

Foto: @FiscaliaEdomex

En una entrevista, la madre de la menor contó que el profesor enfermo le prometía que él se iba a casar con ella, iban a tener una familia, toda una vida juntos, sí, así como si el profesor tuviera 15 o 16 años.

Y luego de su excarcelación, la familia estaba muy indignada por lo sucedido y tenía mucho miedo, porque él sabía la rutina de la menor, dónde trabajaba su papá y lo peor es que el profesor vivía a escasos 5 minutos de donde vive la menor.

Y fue hasta la mañana del día 10 de junio del 2026 que se le ha confirmado la existencia de al menos dos denuncias en contra de este maestro de secundaria y ambas relacionadas con abuso sexual en contra de las menores, por lo cual fue recapturado e ingresado al reclusorio de Chiconautla.