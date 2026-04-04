Lo que debes saber: Tan solo en lo que va de esta administración se han decomisado más de 250 dispositivos de vigilancia.

Como parte de un operativo por Semana Santa, autoridades se dieron cuenta de que había múltiples cámaras de vigilancia en lugares donde no deberían estar. ¿Para qué eran usadas? Nada más y nada menos que para seguirle los pasos a la policía.

Foto: @ultranoticiasfm

¡Les estaban siguiendo la pista! Retiran más de 50 cámaras que espiaban a la policía en Ecatepec

Elementos de la Fuerza de Tarea Marina, junto con la fiscalía mexiquense, lograron retirar estos equipos de vigilancia, que en su mayoría se encontraban en postes de luz.

Estos operativos se llevaron a cabo en las colonias Franja Valle de México, Nicolás Bravo y CTM 14, donde lograron recuperar 32 cámaras. Solo 9 fueron devueltas a sus dueños, mientras que el resto fue decomisado por no contar con permisos.

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Y es que está de no creerse, tan solo en lo que va de esta administración se han decomisado más de 250 dispositivos de vigilancia, por lo que se sabe que estos operativos continuarán de forma constante para evitar la vigilancia a policías.

También es muy importante que sepas que estos dispositivos no pueden ser colocados en vía pública o en infraestructura pública sin contar con un permiso, ya que podrías estar violando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

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Así que no lo olvides, si en tus planes está asegurar tu casa con cámaras, procura tener tus permisos al día o podrían quitártelas.

