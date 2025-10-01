Lo que necesitas saber: Los diputados señalaron que está comprobado que dichas bebidas contienen ingredientes que alteran el ritmo cardiaco y el sueño... y más cuando se mezclan con alcohol.

Estos diputados están con todo: cárcel para quien cante mal el himno nacional, prohibir la venta de bebidas energetizantes (o energéticas) a los menores de edad. Pura cosa que, definitivamente, cambiará el rumbo del país…

Foto ilustrativa: Pexels // Un “azulito”, bebida preparado con alcohol y bebidas energéticas

Hasta 226,000 pesos de multa si se vende estas bebidas a menores de 18 años

Respecto a lo de las bebidas energetizantes, pues resulta que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar algunos artículos de la Ley General de Salud… todo para que dichas bebidas ya no puedan ser vendidas (o suministradas) entre la chaviza.

De acuerdo con lo aprobado por los legisladores, quedará prohibido venderle bebidas energetizantes a los menores de 18 años en establecimiento comerciales y mercantiles. Hacerlo tendrá una pena de… bueno, nomás el pago de una multa que podría llegar hasta las 2,000 UMA (algo así como 226,000 pesotes).

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

¿Por qué se prohibirá la venta de bebidas energetizantes a menores?

La justificación para prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad es que, aunque son bebidas no alcohólicas, contienen cafeína y taurina, ingredientes que ponen medio locochones a quienes las ingieren… además de causar daños a la salud (y más cuando se combinan con un chisguete de chupe).

“Las bebidas energéticas se publicitan como inofensivas, pero esconden detrás de ellas una serie de riesgos que ponen en juego el desarrollo no solo físico, sino mental y emocional de las personas”, alertó el diputado de Morena, Emilio Álvarez, citado por La Jornada.

Joven con dolor de cabeza / Foto: Pexels

El legislador aseguró que hay evidencia científica de que el consumo de estas bebidas provoca alteraciones en el ritmo cardiaco, modifica el sueño y la salud emocional… además de que se le vincula con el desarrollo de otras adicciones.

La aprobación de la prohibición (valga el oxímoron) fue con el respaldo de todas las bancadas: 401 votos a favor… aunque con la reserva de que la Secretaría de Salud deberá determinar a cuáles bebidas se les puede considerar energetizantes (o energéticas).