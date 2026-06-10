Lo que necesitas saber: Si planeas ir al Estadio Ciudad de México para ver la inauguración del Mundial, considera cargar con impermeable.

¿Impermeable o ropa holgada? Si este jueves van al Estadio Ciudad de México o saldrán a algún lado dentro de la capital del país para ver la inauguración del Mundial 2026, acá les contamos cuál será el pronóstico del tiempo para este 11 de junio.

Foto: Hersom Alexander-Pexels.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este 11 de junio en la Ciudad de México?

Aunque el estado del tiempo ha estado muy loco en los últimos meses, si planeas salir este jueves 11 de junio a la CDMX para disfrutar del inicio del Mundial, lo mejor es que consideres que posiblemente lloverá.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX, antes de que comience el partido entre México y Sudáfrica, se espera que esté medio nublado y las temperaturas vayan de los 22 a los 24 ºC.

¿Y durante el encuentro? Se pronostica una temperatura de 24 a 26 ºC y se prevén lluvias ligeras (de 13:00 a 15:00 horas) que pasarán a ser fuertes tras finalizar el encuentro, después de las 3 de la tarde.

Recomendaciones si planeas asistir al partido de México contra Sudamérica

Las autoridades han compartido ciertas recomendaciones para estar más que preparados para las lluvias. Pero si planeas ir al Estadio Ciudad de México, también pidieron que consideres:

Identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes.

Consume agua y usa bloqueador solar.

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas de estadio.

Protege tus pertenencias para evitar que se pierdan.

Así que ya te la sabes, toma tus precauciones y lleva contigo un impermeable si planeas ir al Estadio Ciudad de México, pues los paraguas están prohibidos.