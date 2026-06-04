Lo que necesitas saber: El Estadio Ciudad de México albergará su tercera inauguración de un Mundial

Estamos a nada del inicio del Mundial 2026 y el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca, pasará a la historia al convertirse en el primero que sea sede de tres Copas del Mundo y el primero que albergue una ceremonia de inauguración y mucha banda se va a lanzar a las gradas, pero como en todo lugar hay reglas, aquí te va la lista de objetivos prohibidos para el partido entre México y Sudáfrica, y cualquier otro partido de la Copa del Mundo.

FIFA es el organismo que controla todos los estadios mundialistas y en el caso del estadio Ciudad de México fue entregado después del 13 de mayo, por lo cual desde esa fecha FIFA controla gran parte de las reglas, entre ellas las cosas con las cuales los aficionados sí pueden entrar y las que están prohibidas.

Estadio Ciudad de México / Mexsport

Objetos prohibidos la inauguración del Mundial en el México vs Sudáfrica

De acuerdo con el código de conducta de la FIFA, está prohibido entrar al estadio con objetos que pongan en riesgo a otras personas o que puedan ser utilizadas como armas, así que todos los elementos que puedan provocarle daño a alguna persona no ingresarán al inmueble.

Quedan prohibido “cualquier otro objeto que pueda usarse como arma, para cortar, apuñalar o como proyectil, o cualquier objeto que, a juicio de los Organizadores del Evento, pueda poner en peligro la seguridad de otros, incluyendo paraguas, bastones(palos) de golf, cascos de motocicleta, cascos de seguridad y objetos similares”, indica FIFA.

Tampoco podrán entrar objetos que tengan una finalidad política, así que no podrás echarle porras a Clara Brugada y su “ajolotización” morada con pancartas o banderas de ningún partido político.

Acá te armamos una lista con las cosas con las que no puedes entrar

Armas de cualquier tipo

Explosivos

Objetos que pueda usarse como arma, para cortar, apuñalar o como proyectil



Gas pimienta

Equipo de protección corporal como chalecos antibalas o corsés (salvo que haya una receta médica)

Cascos y objetos para ocultar la identidad de una persona.

Objetos cuyo uso pueda generar humo, calor o fuego, como encendedores

Fuegos artificiales.

Bengalas y bombas de humo.

Latas de aerosol, sustancias corrosivas y flamables

Cualquier líquido que contenga alcohol, incluidos las bebidas embiagantes

Comida

Mochilas y bolsas opacas y voluminosas

Drogas, narcóticos o estimulantes de cualquier tipo

Cualquier objeto promocional o comercial, incluidas playeras y otras prendas

Dispositivos radioelectrónicos o de alta frecuencia

Drones, bicicletas, scooters y patinetas

Artículos inflables

Cámaras profesionales

Instrumentos musicales

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que produzcan ruido o sonidos excesivamente fuertes



Material que incite al odio y la discriminación

Mascotas o animales (excepto perros de servicio)

Envases de vidrio o metal

Cosas qué sí están permitidas para entrar a los estadios del Mundial 2026

Lo que sí está permitido para entrar al Estadio Ciudad de México son banderas y pancartas, siempre y cuando no tengan mensajes o simbolismo políticos y/o comerciales, así que puedes llevar tu bandera de México, siempre y cuando ésta no supere los dos metros de ancho y metro y medio de alto.

También puedes entrar con bolsos de plástico transparentes, vinilo o PVC que no excedan dimensiones de 30 x 15 x 30 centímetros.

Si llevas bolso de mano, procura que sea compacto

Las carteras también puede entrar, pero tampoco te pases de lanza con tus carterotas, ya que las dimensiones permitidas son de 11.5 por 16.5 centímetros.

Esta indumentaria de Homero sí entra al Estadio Ciudad de México

Puedes pasar con desinfectantes para manos, pero éstos no deben ser mayores a los 100 mililitros.

Por acá te dejamos el documento completo por si tienes alguna duda sobre lo que sí y lo que no está permitido en los estadios mundialistas.