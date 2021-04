TEPJF confirma que Salgado Macedonio sí violó ley, su candidatura sería analizada otra vez por INE

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se aventaron a, de una vez y pa’ pronto, cerrar el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio… pero ya dieron señales de para dónde va el asunto.

En el proyecto que ayer difundió en redes (por ser de interés para la ciudadanía) el TEPJF ratifica que el aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero sí se hizo maje a la hora de entregar sus gastos de precampaña y, nomás por eso, se va a quedar sin candidatura… peeeero, para no entrar en más polémicas, pediría al Instituto Nacional Electoral (INE) que le eche otro ojo al caso, para ver si la sanción aplicada no fue un poco manchada… y, en su caso, proponer a Morena que mejor registre a otro candidato.

De acuerdo con El Universal, el INE tendría un máximo de 48 horas para decidir qué pasa con cada uno de los precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero, ya que, además de a Salgado Macedonio, se sancionó a Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Adela Romàn Ocampo y Luis Walton Aburto.

¿Qué?, ¿qué Salgado Macedonio dice que no fue precandidato?

Aunque la principal defensa del morenista ha sido decir que ni si quiera fue precandidato y, por lo tanto, cómo fregados iba a entregar gastos de precampaña, en el mamotreto que el TEPJF echó a redes se expone, a grandes rasgos, que Félix Salgado Macedonio nomás se está haciendo güey… bien que sabe que sí debida dar cuentas.

Lo anterior, por que 1) sí fue precandidato y 2) aunque no hubiera tenido ningún gasto de precampaña, existe el imperativo de no solo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, sino de entregar cuentas en ceros.

“No pasa desapercibido para esta autoridad que tanto el partido como el ciudadano actor alegan que Morena no llevó a cabo ningún registro al interior del partido y que por eso no se capturó ninguna información (…) No obstante, esta Sala Superior considera que, contrario a lo que argumentan los recurrentes, de la resolución del expediente CNHJ-GRO014/2021, se identifica el registro de Félix Salgado Macedonio en el procedimiento interno de selección”…

Pero bueno, suponieeeeeeeeendo que no hubo registro como precandidato, el proyecto del TEPJF indica que por ahí se difundieron videos en redes que desprenden elementos suficientes de prueba para considerarlo como precandidato por Morena a la gubernatura de Guerrero.

“En conclusión, Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Félix Salgado Macedonio tuvieron el carácter de precandidaturas a la gubernatura de Guerrero, con independencia de si existió un periodo formal de precampañas, si se acreditó o no que realizaron actos en ese sentido o si en todos los casos existió un registro formal del partido político en el que se les denominó expresamente con tal carácter”, señala el proyecto que se prevé que hoy será discutido y votado en el TEPJF.