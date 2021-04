FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Desde plantón en INE, Salgado Macedonio exige juicio político a consejeros electorales April 7th, 4:54am April 7th, 4:54am Sopibecario Noticias

Pues con la novedad de que sigue el berrinche de Félix Salgado Macedonio… ya saben, por aquello de que lo dejaron sin la candidatura al gobierno de Guerrero. Así que, siguiéndole la corriente al líder nacional de Morena, también pide que los consejeros del INE que lo bajaron de la contienda sean objeto de juicio político.

“Le digo al país y a la República que este órgano electoral ha quedado desacreditado, vamos a exigir que haya juicio político para los siete consejeros que votaron en contra de la democracia en Guerrero”, advirtió Salgado Macedonio al sumarse al plantón que “espontáneos” seguidores suyos han realizado a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Como ya sabe que en el INE no hay forma de que su candidatura vuelva a la vida, Salgado Macedonio encabezará hoy una movilización en el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). Ahí, en teoría, los magistrados decidirán si el también senador con licencia puede retomar (o no) su campaña rumbo a la gubernatura de Guerrero.

“Yo sé que los magistrados pueden tener presiones, muchas presiones, pero que le piensen bien, no se vayan a equivocar porque Guerrero no va a dar un paso atrás. Nos vemos mañana en el TRIFE”.

Recordemos que los consejeros del INE le bajaron su candidatura a Félix Salgado Macedonio, no por las acusaciones de violación sexual que tiene en contra… sino por haber retardado la entrega de gastos de campaña. El morenista, así como otros candidatos a los que dejaron sin chance de hueso, han reclamado que no entregaron cuentas, porque en realidad no hubo precampaña, pero aún así en el INE no dieron vuelta a la decisión.

Foto: @AleEsat

Salgado Macedonio pide apoyo de la ciudadanía

Aunque está algo nutrido el plantó que montó afuera del INE, Félix Salgado Macedonio tiene ganas de hacer más bullicio. Por ello, convocó a luchadores sociales y ciudadanía en general, a sumarse a las movilizaciones que encabezará en las instalaciones del órgano electoral, así como en el TRIFE.

“Vamos a permanecer en el INE una comisión y otra comisión a las 8 de la mañana nos vamos al TRIFE, vamos a estar allá, vamos a esperar cuál es la resolución que van a dar”, explicó el todavía aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Y bueno, como pudieron ver en la preeeeciosa foto que engalana esta fregona nota, uno de los que atendieron el llamado de Salgado Macedonio fue el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Hasta compartieron tienda de campaña y toda la cosa…