Mmm… Recientemente nos enteramos que hicieron un mural en una de las paredes exteriores de la estación Olivos de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.

En el mural aparece una mujer adulta con una vela prendida en la mano de la que salen mariposas, 26 para ser exactos. Cada una representa a una víctima de la caída del tramo elevado de esa línea.

Pero…. ¿qué hay detrás del mural? Lo que se sabe es que es parte de un proyecto con la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, con el que intervienen paredes de las principales avenidas de la ciudad.

Foto: @TitzeMalambe

¿El mural de metro Olivos para no olvidar?

Primero hay algo que tenemos que aclarar. Si detrás de este mural hay un proyecto de una instancia del gobierno, por qué no mejor canalizar los esfuerzos en dar justicia a las víctimas y en garantizar que esta terrible tragedia no se repita. O en todo caso, por qué no dejar ese espacio para que las familias representaran sus exigencias de manera permanente.

Nos queda claro que esto no se olvida. Desde hace dos años las familias de las víctimas han estado al pie del cañón luchando contra todo para exigir justicia: que las indemnizaciones sean justas, que haya funcionarios responsables, que la re-habilitación sea segura (ahora sí), que se garantice que no se va a repetir, etc.

Foto: Cuartoscuro

En este 3 de mayo de 2023, por ejemplo, el abogado de 14 víctimas del accidente acusó que la Fiscalía de la CDMX metió mano a los peritajes médicos para poder reducir los montos de la reparación del daño.

Y es que… ¿esto podría volver a pasar? Desde hace varias semanas notamos que comenzaron a poner soportes en la estación Pantitlán de la Línea 9. Las fotos que han tomado del tramo elevado muestran daños importantes.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) afirmó que el tramo elevado de esta línea está en condiciones para su operación y no representa un peligro. Que los refuerzos son solo para prevenir.

La cosa es que, de acuerdo con los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC), el servicio debe suspenderse antes que haya otra tragedia.

“Existe el riesgo latente de un descarrilamiento en cualquier momento”, afirman. Señalan que no solo por el problema en las estructuras sino porque los aparatos de vías están deteriorados y no hay refacciones para repararlos.

Entonces… sabemos que la tragedia de la línea 12 no se nos va a olvidar y menos a las familias de las víctimas pero ¿un mural al exterior de la estación Olivos para no olvidar? ¿un proyecto en colaboración con la Secretaría de Obras?

¿Y si queremos que no se olvide… podemos decir con toda seguridad que no se va a repetir?