Atacan a balazos a líder del Partido Verde en oficinas del SAT

Noticias gachas llegan desde Cuernavaca, Morelos, donde el líder local del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) Faustino Javier Estrada González fue atacado a balazos frente al SAT.

Todo sucedió la mañana de este viernes 23 de junio, cuando Faustino Javier Estrada salía del SAT y fue atacado de manera directa por dos sujetos que iban en una moto —la información sobre los agresores ha sido compartida por medios locales.

Foto: @DominioPblico3

¿Qué ha dicho la Fiscalía de Morelos? Y, ¿el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco?

Atacan a balazos a Faustino Javier Estrada, líder del Partido Verde en oficinas del SAT

Cuauhtémoc Blanco condenó el ataque directo contra el ex diputado Federal del Partido Verde y explicó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz ya está en un operativo para dar con los agresores.

En cuanto al estado de salud del líder del Partido Verde, de acuerdo con El Universal, lo reportan como delicado, pues Faustino Estrada recibió 3 balazos —presuntamente en la mano, el rostro y tórax.

Foto: @cuauhtemocb10

“Fue un ataque directo. No es un asalto, no es un robo con violencia, no iban por los vehículos o pertenencias de la víctima, entonces pues orita en tiempo real se está recabando el material de video”.

Acá las palabras del fiscal de Morelos Uriel Carmona, quien en un chacaleo confirmó que esta agresión se trató de un ataque directo y bajo esa línea están investigando el caso.

2 casquillos en el ataque contra el líder del Partido Verde en Morelos

Por lo pronto, la Fiscalía de Morelos identificó 2 casquillos de arma corta de una pistola calibre 9 mm —la que habrían usado los agresores contra el líder del Partido Verde.

Y así es como ha ido avanzando la info hasta la tarde de este 23 de junio —junto con mensajes de apoyo de los colegas de Faustino Javier Estrada, como el de Manuel Velasco, corcholata del PVEM en las elecciones de Morena para definir al candidato o la candidata de la Presidencia.

Foto: @DominioPblico3

Faustino Javier Estrada González es el líder del Partido Verde en Morelos. Ha sido 2 veces diputado local y una como diputado Federal.