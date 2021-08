¿Quién es Kenneth Lee Salazar, nuevo embajador de Estados Unidos en México?

Esta mañana, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard, dio a conocer que Kenneth Lee Salazar será el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Sí, esto luego de que el Senado del país vecino ratificara al demócrata.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Kenneth Lee Salazar, o como algunos lo conocen: Ken Salazar, fue elegido como senador por el estado de Colorado en 2004, por lo que se convirtió en el primer hispanoamericano en representar este estado en el Senado local.

Debido a que decidió tomar este cargo, renunció a su puesto para convertirse en el primer secretario del Interior durante el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

The following nominations were CONFIRMED by voice vote:

—Jennifer Lester Moffitt to be Under Secretary of @USDA for Marketing and Regulatory Programs

—Kenneth Lee Salazar to be Ambassador to the United Mexican States

(1/5)

— U.S. Senate Majority Floor Updates (@DSenFloor) August 11, 2021